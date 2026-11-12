Quién es Christian Lamarco, el hombre que alertó sobre el presunto espionaje en Nvidia hace seis meses
La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvdia confirmó que el escándalo tiene su fundamento en las acciones del cofundador de la compañía de chips de IA.
La industria detrás de la inteligencia artificial vive por estos días un diluvio de proporciones bíblicas con la renuncia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en medio de un escándalo por supuesto espionaje en la compañía fabricante de chips. Pero hace seis meses un informe de una compañía privada alertó sobre una relación "incómodamente cercana" entre el empresario y una funcionaria de una compañía china.
El informe fue elaborado por Culper Research, una compañía de venta en corto (o short selling) que es propiedad de Christian Lamarco, de 31 años, que maneja su empresa desde Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.
Originario de la zona norte del estado de Nueva York, Lamarco se acercó al mundo de las finanzas cuando estudiaba en la Grove City College de Pensilvania, donde hizo su primera experiencia con un socio: apostaron al alza por Nexstar Media Group y ganaron 100 dólares de premio.
Pero Lamarco llevó su apuesta más lejos: elaboró un informe y lo mandó a fondos de inversión y empezó su carrera. Entre 2017 y 2019 trabajó en una firma de largos y cortos de Chicago, y luego se mudó a Pittsburgh para lanzarse por su cuenta.
Así creó Culper Research, que le debe su nombre a la serie "Turn: Espías de Washington".
Técnicamente la ocupación de Lamarco está ligada al valor de las acciones y otros activos que se pueden comercializar en la bolsa de Nueva York, por lo que el análisis y la consultoría son fundamentales.
Quizás por eso el 13 de mayo de 2026 fue capaz de publicar un informe de 40 páginas en el que se describía la relación "incómodamente cercana" entre el ahora exlíder de Nvidia y una mujer llamada Alice Huang, que fue señalada como directivo de una compañía del sudeste asiático.
"Esto no es una apuesta contra la inteligencia artificial. Estamos en corto con Nvidia por una razón: la compañía tiene un problema significativo con China", dijeron desde la firma de Lamarco en el informe citado por El Economista a propósito del escándalo que surgió en este mes.
Si en mayo de 2026 las acciones de Nvidia estaban en un punto máximo y Jensen Huang estaba en contacto permanente con Donald Trump para ofrecer sus servicios al gobierno federal de los Estados Unidos, esta semana el panorama es otro: las acciones de la compañía cayeron un 25%, con una pérdida de U$S 1.000 millones.
"A veces la gente se interesa por lo que tienes que decir. A veces, no", reconoció Lamarco, y agregó: "Supongo que en este caso les importó seis meses después".
Todavía no está claro si la compañía de Lamarco ganó dinero recomprando esta semana las acciones de Nvidia, pero a la luz de los acontecimientos de los últimos días hasta la CIA investiga si Alice Huang es una espía del Gobierno de China y pasaba información sensible sobre los chips de inteligencia artificial adquiridos por Estados Unidos.
"Nunca había tenido nada parecido", agregó Lamarco, que se convirtió en el "whistleblower" menos pensado gracias al informe que llegó a tener congelado porque consideró que sería "muy poco probable" que pudiese encontrar "algo que todos los demás pasaron por alto", sobre Nvidia.
Aún sin trabajar en el caso, Lamarco mantuvo la escucha activa: en marzo de 2026 se enteró de que la justicia federal de los Estados Unidos acusó a los directivos de la firma Super Micro Computer de contrabando de chips de Nvidia a China.
La conexión llamó la atención de Lamarco, quien pagó a expertos para que rastrearan a exempleados de Nvidia que especularon sobre una "relación especial" entre Jensen Huang y Alice Huang.
Las ramificaciones del escándalo podrían incluir a países como Singapur y Malasia, pero por el momento Lamarco concentra sus esfuerzos en otra investigación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario