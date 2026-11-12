Quién es Christian Lamarco, el hombre que alertó sobre el presunto espionaje en Nvidia hace seis meses

Técnicamente la ocupación de Lamarco está ligada al valor de las acciones y otros activos que se pueden comercializar en la bolsa de Nueva York, por lo que el análisis y la consultoría son fundamentales.

Quizás por eso el 13 de mayo de 2026 fue capaz de publicar un informe de 40 páginas en el que se describía la relación "incómodamente cercana" entre el ahora exlíder de Nvidia y una mujer llamada Alice Huang, que fue señalada como directivo de una compañía del sudeste asiático.

"Esto no es una apuesta contra la inteligencia artificial. Estamos en corto con Nvidia por una razón: la compañía tiene un problema significativo con China", dijeron desde la firma de Lamarco en el informe citado por El Economista a propósito del escándalo que surgió en este mes.

Jensen Huang, CEO de Nvidia

Si en mayo de 2026 las acciones de Nvidia estaban en un punto máximo y Jensen Huang estaba en contacto permanente con Donald Trump para ofrecer sus servicios al gobierno federal de los Estados Unidos, esta semana el panorama es otro: las acciones de la compañía cayeron un 25%, con una pérdida de U$S 1.000 millones.

"A veces la gente se interesa por lo que tienes que decir. A veces, no", reconoció Lamarco, y agregó: "Supongo que en este caso les importó seis meses después".

Todavía no está claro si la compañía de Lamarco ganó dinero recomprando esta semana las acciones de Nvidia, pero a la luz de los acontecimientos de los últimos días hasta la CIA investiga si Alice Huang es una espía del Gobierno de China y pasaba información sensible sobre los chips de inteligencia artificial adquiridos por Estados Unidos.

"Nunca había tenido nada parecido", agregó Lamarco, que se convirtió en el "whistleblower" menos pensado gracias al informe que llegó a tener congelado porque consideró que sería "muy poco probable" que pudiese encontrar "algo que todos los demás pasaron por alto", sobre Nvidia.

Aún sin trabajar en el caso, Lamarco mantuvo la escucha activa: en marzo de 2026 se enteró de que la justicia federal de los Estados Unidos acusó a los directivos de la firma Super Micro Computer de contrabando de chips de Nvidia a China.

La conexión llamó la atención de Lamarco, quien pagó a expertos para que rastrearan a exempleados de Nvidia que especularon sobre una "relación especial" entre Jensen Huang y Alice Huang.

Las ramificaciones del escándalo podrían incluir a países como Singapur y Malasia, pero por el momento Lamarco concentra sus esfuerzos en otra investigación.