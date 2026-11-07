Inteligencia Artificial: el paso a paso para transformar una imagen antigua en segundos

Cómo transformar una foto vieja en segundos con inteligencia artificial

La explicación está en el funcionamiento de plataformas como Remini, RestorePhotos o Photo AI, que utilizan herramientas de inteligencia artificial para analizar fotografías y reconstruir partes de la imagen que se deterioraron con el paso del tiempo. Sus algoritmos pueden recuperar detalles, mejorar la definición de los rostros y aumentar la resolución de manera automática, sin que el usuario necesite conocimientos técnicos ni experiencia en edición.