El papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial sin regulación pone en riesgo puestos de trabajo

"La economía al servicio de la persona"

Otro de los ejes centrales del discurso fue la dignidad humana, uno de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. En línea con el mensaje que había transmitido el domingo ante la dirigencia política en el Palacio Libertad, León XIV sostuvo que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

A continuación, enumeró otros pilares de esa doctrina: el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad.

El pontífice describió un escenario en el que "el dominio de unos pocos es la ley", donde el trabajo puede convertirse en explotación y las personas son valoradas únicamente por su eficiencia. En ese sentido, advirtió que privar a alguien de un empleo significa "herir gravemente su dignidad" y no solamente quitarle una fuente de ingresos.

Al referirse al sector empresario, reconoció su papel como generador de puestos de trabajo y valoró que quienes emprenden arriesguen su propio capital y patrimonio. Sin embargo, cuestionó que el beneficio económico se convierta en el único parámetro para medir el éxito de una actividad.

Por eso, los convocó a asumir una "inversión ética" que contemple la sostenibilidad ambiental y la dignidad de los trabajadores. También recordó a Enrique Shaw, empresario católico y uno de los fundadores de la UCA.

Al finalizar, León XIV dejó una tarea para quienes participaron del encuentro y llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones económicas y laborales: "Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones", concluyó.