El papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial sin regulación pone en riesgo puestos de trabajo
Ante empresarios y representantes sindicales, reclamó políticas públicas para garantizar el empleo y pidió que la tecnología esté subordinada a la ética.
Durante el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación, y reclamó políticas públicas para proteger el empleo y garantizar la inclusión social.
"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", sostuvo ante representantes de sindicatos y movimientos populares, empresarios, docentes y miembros de la comunidad académica.
En ese contexto, envió un mensaje directo a los dirigentes políticos y remarcó que "los poderes públicos deben velar para que esto no suceda". En ese sentido, consideró "insustituible" el compromiso estatal para impulsar políticas estables que promuevan el pleno empleo y la inclusión social.
Tal como plantea en su encíclica Magnifica humanitas, el acceso al trabajo para todas las personas constituye un "objetivo prioritario" y un "criterio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".
La advertencia sobre el impacto de la tecnología llegó después de un llamado dirigido a las organizaciones sindicales. El Papa les pidió que mantengan la mirada en las "periferias existenciales" e incorporen a los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, frente a las profundas transformaciones que atraviesa el mundo laboral.
"La economía al servicio de la persona"
Otro de los ejes centrales del discurso fue la dignidad humana, uno de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. En línea con el mensaje que había transmitido el domingo ante la dirigencia política en el Palacio Libertad, León XIV sostuvo que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".
A continuación, enumeró otros pilares de esa doctrina: el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad.
El pontífice describió un escenario en el que "el dominio de unos pocos es la ley", donde el trabajo puede convertirse en explotación y las personas son valoradas únicamente por su eficiencia. En ese sentido, advirtió que privar a alguien de un empleo significa "herir gravemente su dignidad" y no solamente quitarle una fuente de ingresos.
Al referirse al sector empresario, reconoció su papel como generador de puestos de trabajo y valoró que quienes emprenden arriesguen su propio capital y patrimonio. Sin embargo, cuestionó que el beneficio económico se convierta en el único parámetro para medir el éxito de una actividad.
Por eso, los convocó a asumir una "inversión ética" que contemple la sostenibilidad ambiental y la dignidad de los trabajadores. También recordó a Enrique Shaw, empresario católico y uno de los fundadores de la UCA.
Al finalizar, León XIV dejó una tarea para quienes participaron del encuentro y llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones económicas y laborales: "Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones", concluyó.
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