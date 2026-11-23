Nvidia reincorporó a Jensen Huang y las acciones se disparan en Wall Street
La junta directiva de Nvidia votó por unanimidad su regreso tras el pedido público de Donald Trump y el aval del Gobierno estadounidense.
Nvidia anunció este lunes la reincorporación de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio de la compañía, apenas once días después de su renuncia. La noticia generó impacto: las acciones del mayor fabricante de chips para inteligencia artificial se dispararon un 31% en las previas a la apertura de Wall Street.
Los motivos del regreso y el respaldo de Donald Trump
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
La decisión del directorio se adoptó por unanimidad luego de mantener una reunión con el cofundador de la firma y de recibir garantías por parte de la Casa Blanca respecto al impacto estratégico de la compañía:
-
Aval oficial y seguridad nacional: en un comunicado, la empresa destacó estar satisfecha con la "franqueza" y la capacidad de liderazgo de Huang, y subrayó que, "tras recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos", concluyó que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.
El pedido de Trump: el anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump reclamara públicamente a través de su red social Truth Social que el directorio volviera a contratar a Huang, revirtiendo la postura que el presidente de la junta, Harvey Jones, había manifestado hace menos de una semana ante los analistas.
La palabra del CEO: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso", expresó Jensen Huang tras confirmarse su retorno, mientras que la directora financiera Colette Kress —quien se desempeñaba como CEO interina— continuará en su cargo habitual.
El trasfondo de su renuncia y la investigación en curso
Jensen Huang había presentado su dimisión el pasado 12 de noviembre sin que la compañía detallara oficialmente los motivos en ese momento:
-
Vínculos bajo la lupa: su salida se produjo tras la publicación de informes periodísticos sobre una relación personal de Huang con una mujer que habría mantenido contactos con un oficial del servicio de inteligencia de China. Si bien funcionarios estadounidenses señalaron que no concluyeron que ella realizara tareas de espionaje para Beijing —y el gobierno chino rechazó las acusaciones—, el episodio generó fuertes turbulencias internas.
Auditoría independiente: Nvidia confirmó que un comité de directores independientes, asistido por asesores legales externos, continúa investigando las versiones sobre si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera, un proceso que cuenta con el respaldo del propio ejecutivo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario