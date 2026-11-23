Aval oficial y seguridad nacional: en un comunicado, la empresa destacó estar satisfecha con la "franqueza" y la capacidad de liderazgo de Huang, y subrayó que, "tras recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos", concluyó que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

El pedido de Trump: el anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump reclamara públicamente a través de su red social Truth Social que el directorio volviera a contratar a Huang, revirtiendo la postura que el presidente de la junta, Harvey Jones, había manifestado hace menos de una semana ante los analistas.