Antecedentes recientes y tensión por las fallas digitales

De confirmarse, sería el segundo incidente en sistemas del FBI en pocos meses, tras la intrusión de septiembre en la web de empleo de la agencia atribuida al grupo ShinyHunters, en la que se obtuvieron datos personales de empleados actuales y anteriores y por la que fue detenido y acusado un investigador y escritor canadiense especializado en ciberseguridad, además de un acceso no autorizado registrado en 2023 en un sistema de la oficina de Nueva York vinculado a investigaciones de explotación sexual infantil.