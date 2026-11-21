Investigan un ataque informático a la gran base de datos criminales del FBI en EE.UU.
El caso involucra al sistema NCIC y se suma a una semana de fallas y alertas digitales en Estados Unidos y Europa.
El FBI investiga una presunta intrusión informática en el National Crime Information Center (NCIC), la base de datos que comparten fuerzas policiales federales, estatales y locales de Estados Unidos para consultar órdenes de captura, antecedentes penales y verificaciones de identidad. La información fue difundida por CNN a partir de dos fuentes al tanto de la investigación, mientras que el organismo federal no confirmó el episodio ni dio detalles sobre su alcance.
El NCIC, creado en 1967, resulta clave para el trabajo policial cotidiano —incluso en consultas directas desde patrulleros— para verificar si una persona tiene pedidos de captura vigentes. Por ese motivo, especialistas y exresponsables de ciberseguridad advirtieron a CNN sobre el riesgo de que no solo se haya accedido a información sensible, sino que también pueda haberse comprometido la exactitud de los registros que utilizan los agentes.
Antecedentes recientes y tensión por las fallas digitales
De confirmarse, sería el segundo incidente en sistemas del FBI en pocos meses, tras la intrusión de septiembre en la web de empleo de la agencia atribuida al grupo ShinyHunters, en la que se obtuvieron datos personales de empleados actuales y anteriores y por la que fue detenido y acusado un investigador y escritor canadiense especializado en ciberseguridad, además de un acceso no autorizado registrado en 2023 en un sistema de la oficina de Nueva York vinculado a investigaciones de explotación sexual infantil.
El reporte se conoce en medio de cuestionamientos sobre la seguridad digital en Estados Unidos tras una caída global que afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft y una interrupción del tráfico aéreo en el país que alteró más de 18.000 vuelos. Según CNN, el jueves el director del FBI, Kash Patel, defendió en Fox News el accionar de la agencia y mencionó como vigente la Operación Winter Shield, pese a que había concluido meses atrás.
Alerta global y episodios en Europa
La preocupación también se extiende a Europa, donde se registraron sabotajes en sistemas de refrigeración de supermercados en unos diez países y en centros de bancos de sangre en Francia, además de desvíos y aterrizajes de emergencia de decenas de vuelos por falsas amenazas de bomba.
A este escenario se agregaron esta semana la distribución de un código malicioso a través de Optimizely en sitios de 178 organizaciones —entre ellas la BBC, CNN, IKEA y Air France— el 16 de noviembre, y la advertencia global dos días después sobre una vulnerabilidad crítica en Java detectada con apoyo de inteligencia artificial por la firma estadounidense Calif.
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