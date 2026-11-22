Falla informática obliga a Delta a operar los vuelos a mano en Atlanta y genera demoras en todo EE.UU.
El problema afectó el sistema que calcula el peso de los aviones y obligó a hacer los cálculos a mano antes de cada despegue.
Una falla técnica obligó a Delta Air Lines a despachar sus vuelos de forma manual este domingo y provocó demoras en todo Estados Unidos. El inconveniente se originó en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el de mayor tráfico del mundo, y según la Administración Federal de Aviación afecta únicamente a esa compañía, con la mayoría de los retrasos por encima de una hora.
El incidente comprometió el sistema automatizado que calcula el peso de cada aeronave y la distribución de la carga, parámetros clave para que los pilotos determinen la velocidad de despegue, la potencia de los motores y la posición de los flaps. Al tener que realizar los cálculos a mano, se enlentecieron los despachos y se trasladaron demoras a otras terminales: por la tarde, más de 400 vuelos con salida desde Atlanta y una cifra algo menor con destino a ese aeropuerto registraban retrasos en la plataforma FlightAware, sin discriminar cuántos correspondían a Delta.
Qué dijeron Delta y la FAA
La aerolínea informó que aplica procedimientos manuales alternativos para garantizar despegues seguros mientras trabaja en restablecer el sistema, agradeció la paciencia de los pasajeros y el profesionalismo de su personal, y no precisó el origen del fallo ni el horario de normalización.
La FAA aclaró que se trató de un problema propio de Delta y recomendó a los viajeros consultar con la empresa, mientras que desde el aeropuerto confirmaron que la medida restrictiva recayó solo sobre esa aerolínea. Inicialmente, el organismo frenó todos los vuelos de Delta hacia Atlanta y luego dispuso un programa de demoras con esperas promedio de 57 minutos y retrasos en salidas desde otros aeropuertos para evitar congestión en pista, con reportes de inconvenientes en Newark, LaGuardia, Reagan National, Dulles, Boston, Baltimore, Miami, Minneapolis, Nashville, San Antonio y Birmingham.
Antecedentes y el impacto del feriado
No es el primer episodio de este tipo en la aviación estadounidense: en 2025, United Airlines sufrió una falla en su sistema de peso y equilibrio que derivó en más de 1.000 demoras y decenas de cancelaciones, y el 1 de abril de 2019 un problema en AeroData afectó a varias compañías —entre ellas Southwest, United, JetBlue, Alaska y Delta— y llevó a Southwest a suspender salidas durante 40 minutos.
El fallo ocurre al inicio del movimiento por el feriado de Acción de Gracias del jueves 26 de noviembre, período en el que las aerolíneas de Estados Unidos estiman transportar cerca de 29 millones de pasajeros entre el 20 y el 30 de noviembre (unos 2,7 millones diarios) y más de 4 millones solo por Atlanta entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre, un 5% más que el año pasado. Se suma además a la caída de más de cuatro horas en la red de telecomunicaciones de la FAA del 13 de noviembre —que derivó en unos 12.462 vuelos cancelados, con Delta entre las más lentas en normalizar— y a una interrupción generalizada de sistemas reportada la semana pasada por United Airlines.
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