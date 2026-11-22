El fallo ocurre al inicio del movimiento por el feriado de Acción de Gracias del jueves 26 de noviembre, período en el que las aerolíneas de Estados Unidos estiman transportar cerca de 29 millones de pasajeros entre el 20 y el 30 de noviembre (unos 2,7 millones diarios) y más de 4 millones solo por Atlanta entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre, un 5% más que el año pasado. Se suma además a la caída de más de cuatro horas en la red de telecomunicaciones de la FAA del 13 de noviembre —que derivó en unos 12.462 vuelos cancelados, con Delta entre las más lentas en normalizar— y a una interrupción generalizada de sistemas reportada la semana pasada por United Airlines.