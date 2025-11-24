El Gobierno de Donald Trump designó al Cártel de los Soles como organización terrorista

La respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Frente a esta avanzada, el gobierno venezolano emitió su respuesta casi de inmediato. Desde Caracas calificaron la decisión como una “ridícula patraña” y una “vil mentira” atribuida al secretario de Estado Marco Rubio, acusando a Washington de pretender justificar una “invasión ilegítima e ilegal”.

Además, exigieron que la administración Trump “rectifique” su política y denunciaron un intento sistemático de deslegitimar a las autoridades venezolanas. La confrontación verbal promete escalar y deja en evidencia que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más críticos.

