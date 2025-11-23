Regresa el calor, con un abrupto ascenso de la temperatura en el AMBA: qué días se esperan con 30 grados
Se viene una seguidilla de jornadas con altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, según el portal Meteored.
El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un giro definido hacia las condiciones típicas de la estación, aunque un robusto dominio de altas presiones, junto con el ingreso de aire cálido y seco desde el norte, se ha instalado sobre la región, por lo que se espera un importante ascenso de las temperaturas haciéndose sentir el calor a la espera de nuevas precipitaciones.
Este domingo 23 de noviembre, las temperaturas aumentaron con rapidez —entre 1 y 2 grados por hora desde la salida del sol—, perfilando una tarde muy agradable, de acuerdo con el portal especializado Meteored.
Para quienes planean salir en la noche (recordando que el lunes es feriado por el Día de la Soberanía Nacional), la caída de temperatura será menos marcada que en jornadas anteriores, pero se recomienda un abrigo liviano. El termómetro se ha acomodado a la época del año, dejando atrás las mañanas frías.
Ascenso de las temperaturas en el AMBA para los próximos días
El lunes el ascenso térmico dominará por completo la escena. La mañana arrancará con temperaturas alrededor de 18 grados en CABA y cerca de 15 grados en el Gran Buenos Aires; mientras que por la tarde, el predominio de aire estable y soleado hará que las máximas trepen por encima de 25 grados.
En algunos sectores del AMBA, los valores podrían acercarse a 27 grados, siendo la manera ideal de cerrar el tramo inicial del fin de semana extra largo.
El calor seguirá escalando al inicio de la semana laboral: el martes se mantendrá la tónica de tiempo estable, pero con más intensidad, por lo que las mínimas rondarán los 20 grados y las máximas oscilarán entre 28 grados y 30 grados.
Esta tendencia de ascenso continuará hasta el miércoles y la primera parte del jueves, cuando los valores podrían alcanzar o superar levemente los 30 grados en el área metropolitana, con baja nubosidad y una brisa del noreste que aumentará la humedad ambiente.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires
La estabilidad se mantendrá hasta el final de la semana, aunque podría haber cambios. Hacia la última parte del jueves y el viernes, el modelo de referencia ECMWF indica la llegada de una perturbación, según el citado sitio Meteored.
Esta podría disparar chaparrones y tormentas localizadas sobre el este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo sectores del AMBA. En resumen, la primavera trae jornadas agradables y luego calurosas, pero habrá que tener el paraguas a mano para el final de la semana.
