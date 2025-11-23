Regresa el calor, con un abrupto ascenso de la temperatura en el AMBA: qué días se esperan con 30 grados

En algunos sectores del AMBA, los valores podrían acercarse a 27 grados, siendo la manera ideal de cerrar el tramo inicial del fin de semana extra largo.

El calor seguirá escalando al inicio de la semana laboral: el martes se mantendrá la tónica de tiempo estable, pero con más intensidad, por lo que las mínimas rondarán los 20 grados y las máximas oscilarán entre 28 grados y 30 grados.

Esta tendencia de ascenso continuará hasta el miércoles y la primera parte del jueves, cuando los valores podrían alcanzar o superar levemente los 30 grados en el área metropolitana, con baja nubosidad y una brisa del noreste que aumentará la humedad ambiente.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

La estabilidad se mantendrá hasta el final de la semana, aunque podría haber cambios. Hacia la última parte del jueves y el viernes, el modelo de referencia ECMWF indica la llegada de una perturbación, según el citado sitio Meteored.

Esta podría disparar chaparrones y tormentas localizadas sobre el este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo sectores del AMBA. En resumen, la primavera trae jornadas agradables y luego calurosas, pero habrá que tener el paraguas a mano para el final de la semana.

meteored (6)