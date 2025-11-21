Donald Trump le dio un ultimátum a Volodímir Zelenski para que acepte el plan de paz antes del jueves
Como parte del pacto propuesto por Estados Unidos, Ucrania tendría que reducir su ejército y ceder parte de su territorio a Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum para que su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para ponerle fin a la guerra con Rusia.
"El jueves es el día que consideramos oportuno", sentenció Trump haciendo referencia al Día de Acción de Gracias que se celebra durante esa jornada en Estados Unidos.
El plan de paz consta de 28 puntos presentado por el mandatario estadounidense y filtrado por varios medios establece que Ucrania deberá ceder parte de su territorio a Rusia, incluso algunos que no fueron conquistados militarmente por Moscú. Además, Kiev deberá reducir sus Fuerzas Armadas a un máximo de 600.000 efectivos y se comprometa a no unirse a la OTAN. Todo respondería a exigencias históricas del Kremlin.
También trascendió que, según reportes publicados por el diario estadounidense The Washington Post, habría una amenaza implícita o explícita por parte de Trump de retirarle el apoyo a Ucrania si no aceptaba el acuerdo.
Trump justificó la dureza del pacto alegando que el conflicto está "fuera de control" y es una "masacre". Al ser consultado sobre las concesiones territoriales, el presidente estadounidense opinó que "Ucrania ya está perdiendo territorio". Sin embargo, desestimó el riesgo de una expansión rusa hacia otros países de Europa, asegurando que Vladímir Putin "no busca más problemas" y que "aprendió la lección" tras cuatro años de guerra.
Zelenski respondió al apriete con su mensaje diario por videoconferencia: "La presión sobre Ucrania es ahora máxima. Ucrania podría enfrentarse a una decisión muy difícil: o la pérdida de su dignidad, o el riesgo de perder un socio clave, o 28 puntos difíciles, o un invierno extremadamente crudo”, afirmó el mandatario.
Ante esto, dijo que prepara una opción al plan de paz de Trump: "Presentaré argumentos, voy a convencer, propondré alternativas, pero con seguridad no daremos al enemigo motivos para decir que es Ucrania la que no quiere paz", afirmó el presidente ucraniano, advirtiendo que “trabajará rápido” para que no se pase por alto "la dignidad y la libertad” de su país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario