Donald Trump le dio un ultimátum a Volodímir Zelenski para que acepte el plan de paz antes del jueves

Zelenski respondió al apriete con su mensaje diario por videoconferencia: "La presión sobre Ucrania es ahora máxima. Ucrania podría enfrentarse a una decisión muy difícil: o la pérdida de su dignidad, o el riesgo de perder un socio clave, o 28 puntos difíciles, o un invierno extremadamente crudo”, afirmó el mandatario.

Ante esto, dijo que prepara una opción al plan de paz de Trump: "Presentaré argumentos, voy a convencer, propondré alternativas, pero con seguridad no daremos al enemigo motivos para decir que es Ucrania la que no quiere paz", afirmó el presidente ucraniano, advirtiendo que “trabajará rápido” para que no se pase por alto "la dignidad y la libertad” de su país.