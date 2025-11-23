Con foto de la playa semivacía, empresa de churros celebró "aluvión" de turistas en la Costa: duras respuestas

"Los últimos no habían sido buenos, y nos sorprendió para bien. Por tal motivo, pedimos disculpas si en algunas madrigueras estuvimos un poco desorganizados y atrasados, pero no contábamos con el aluvión de turistas que llegaron. Ojalá sea un indicio del verano 2026. #LlorenChicosLloren", escribió la empresa en X. Lo curioso es que lo acompañó con una foto de una playa semivacía.

el topo

La imagen que poco se condice con el mensaje, y el contenido de la publicación fue motivo de rechazo por varios usuarios, que salieron a cruzarlo.

"Llegaron todos en un Uber. Dejen de mentir, ni el loro", "Literalmente 40 personas en una foto de 150 metros de playa", "Tienen una disonancia cognitiva y tratan de editar la realidad con relatos ficticios", fueron algunos de las duras respuestas que recibieron.

Ni en pedo como esos churros de mierda nunca mas. Ademas son un asco. https://t.co/QHBu5qmafB — Fernanda (@FernandaFlorchy) November 23, 2025

Luego de las innumerables respuestas en contra, El Topo tuvo que aclarar. "El que compara esta foto con una de plena temporada tiene serios problemas. Además, pueden chequear ocupación hotelera que está entre 80% y 90% Este finde se está trabajado como el mismo finde pero del 2021, que también fue un aluvión de turistas", sostuvo.