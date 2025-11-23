Con foto de la playa semivacía, empresa de churros celebró "aluvión" de turistas en la Costa: duras respuestas
A la espera de datos oficiales, hay versiones encontradas sobre el turismo durante el fin de semana largo de noviembre, mientras que una popular empresa se volvió viral.
Mientras el presidente Javier Milei celebra el supuesto éxodo histórico a centros turísticos durante el fin de semana largo, una conocida empresa de churros generó mucho revuelo en las redes sociales por una publicación en la que se subió a esta aparente celebración, pero con una foto que no parecía coincidir.
Mientras todavía se espera el balance oficial del fin de semana largo, que para algunos fue de hasta cuatro días, los principales destinos turísticos del país mostraban un alto movimiento. Según estimaciones preliminares, la ocupación hotelera ronda el 70% en promedio, aunque el gasto por turista parecía más contenido, ajustado al fin de mes.
En este contexto, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, manifestó que "miles de turistas se movilizan por la Argentina, marcando un fuerte inicio de la temporada", y agregó: "Los niveles de ocupación en todo el país ya muestran cifras muy elevadas y se esperan registros récord en los principales destinos turísticos".
En el mismo sentido se expresó Milei, siempre acudiendo a las redes sociales. El libertario replicó mensajes alusivos a la alta ocupación hotelera en destinos nacionales por motivo del fin de semana largo.
Hasta ola de entusiasmo por el supuesto éxito del fin de semana largo se subió "Churros El Topo", muy popular en la Costa atlántica y en las redes sociales, que calificó como "excelente" al descanso extendido, tanto "en gente y consumo".
"Los últimos no habían sido buenos, y nos sorprendió para bien. Por tal motivo, pedimos disculpas si en algunas madrigueras estuvimos un poco desorganizados y atrasados, pero no contábamos con el aluvión de turistas que llegaron. Ojalá sea un indicio del verano 2026. #LlorenChicosLloren", escribió la empresa en X. Lo curioso es que lo acompañó con una foto de una playa semivacía.
La imagen que poco se condice con el mensaje, y el contenido de la publicación fue motivo de rechazo por varios usuarios, que salieron a cruzarlo.
"Llegaron todos en un Uber. Dejen de mentir, ni el loro", "Literalmente 40 personas en una foto de 150 metros de playa", "Tienen una disonancia cognitiva y tratan de editar la realidad con relatos ficticios", fueron algunos de las duras respuestas que recibieron.
Luego de las innumerables respuestas en contra, El Topo tuvo que aclarar. "El que compara esta foto con una de plena temporada tiene serios problemas. Además, pueden chequear ocupación hotelera que está entre 80% y 90% Este finde se está trabajado como el mismo finde pero del 2021, que también fue un aluvión de turistas", sostuvo.
