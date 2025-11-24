Expectativa mundial por un posible anuncio de Donald Trump sobre vida extraterrestre
Una producción audiovisual reavivó el debate sobre los fenómenos aéreos y plantea que el expresidente estaría listo para hacer revelaciones.
El estreno del documental “The Age of Disclosure” reavivó en Estados Unidos una discusión que parecía haberse enfriado: la posibilidad de que el Gobierno haya ocultado durante décadas información vinculada a vida extraterrestre. La película, que generó un fuerte impacto mediático desde su lanzamiento, volvió a colocar al expresidente Donald Trump en el centro de la escena.
¿El motivo? Este sugiere que podría confirmarse la existencia de contactos con entidades no humanas. El film abrió un nuevo capítulo en el debate público sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), un tema que históricamente divide opiniones y que ahora recobra impulso. Según información, el documental introduce la idea de que Trump habría accedido a datos sensibles durante su mandato, lo que lo llevaría a estar “dispuesto a revelarlo al mundo”.
La afirmación proviene del director de la obra, Dan Farah, quien asegura que varios de los participantes del proyecto cuentan con experiencia en Defensa e Inteligencia y habrían brindado testimonios con detalles significativos. De acuerdo con Farah, el expresidente “tomó conciencia de los hechos básicos” sobre la posible presencia de vida no humana, lo que habría generado discusiones internas en la Casa Blanca sobre cómo proceder.
La película también subraya un punto clave en la figura de Trump: su postura pública sobre el tema ha sido históricamente contradictoria. En 2020, durante su presidencia, aprobó una medida que obligó a las agencias de inteligencia a presentar ante el Congreso un informe sobre UAP, lo que muchos interpretaron como una señal de apertura.
Sin embargo, en apariciones más recientes, como en el podcast The Joe Rogan Experience, afirmó que “nunca fue un creyente”, frase que el documental utiliza para mostrar las tensiones internas sobre su verdadera posición ante estos fenómenos. Mientras tanto, el contenido de “The Age of Disclosure” sostiene que existen elementos que podrían modificar radicalmente la comprensión pública sobre la vida fuera de la Tierra.
La hipótesis planteada es que Washington habría acumulado material capaz de alterar el paradigma científico y cultural sobre el lugar del ser humano en el universo. Las imágenes difundidas por la producción, sumadas a los testimonios incluidos, han alimentado tanto teorías conspirativas como análisis académicos que buscan distinguir rumor de evidencia.
El documental ya dividió a la opinión pública, con sectores que ven en estas revelaciones un intento de generar impacto político y otros que consideran que podría tratarse de un paso previo a la revelación oficial de información clasificada. En un contexto global donde los reportes sobre UAP aumentan y las agencias gubernamentales adoptan posturas más transparentes, las insinuaciones sobre un posible anuncio de Trump justifican la atención que el caso ha generado.
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la expectativa crece mientras la discusión avanza tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
