El golpe contra Nicolás Maduro habría dejado al menos 80 muertos entre civiles y militares
Entre las víctimas fatales que dejó el operativo militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro hay 32 cubanos que cumplían funciones de seguridad en el gobierno venezolano.
Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que al menos 80 personas habrían muerto en el operativo ilegal, unilateral y enfrentado con el derecho internacional que el gobierno de los Estados Unidos lanzó sobre Caracas para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Al mismo tiempo funcionarios de Washington revelaron que al menos media docena de soldados estadounidenses fueron heridos en el operativo militar aunque Trump se negó a confirmar esta información y a brindar cualquier dato sobre eventuales bajas de soldados de los Estados Unidos.
Trump había asegurado en un primer momento que se había realizado un "operativo quirúrgico" que no provocó bajas. A medida que van surgiendo nuevos datos la realidad comienza a desmentir a Trump.
Uno de los ataques más graves se produjo en Catia La Mar, una zona costera de bajos recursos ubicada al oeste del aeropuerto internacional de Maiquetía, donde una incursión aérea impactó contra un edificio residencial de tres plantas. Allí murió Rosa González, de 80 años, mientras al menos otra persona resultó gravemente herida y varias viviendas quedaron destruidas, según confirmaron familiares y testigos citados por el New York Times
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que "gran parte" del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado "a sangre fría" y que se encontraban "levantando" información referente a víctimas.
En esa línea el gobierno en La Habana confirmó que 32 cubanos murieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses en Caracas. "Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", informó el gobierno de Miguel Díaz-Canel en un comunicado.
Díaz-Canel explicó además en redes sociales que los militares cubanos "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país". En Caracas, en tanto, el gobierno encabezado ahora por Delcy Rodríguez de manera interina, rindió homenaje a los 32 "combatientes cubanos".
En un comunicado difundido la noche del domingo en su cuenta de Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber" e indicó que este personal desempeñaba "tareas de protección y defensa institucional" como parte de la "cooperación entre Estados soberanos".
La mayoría de los muertos, pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial. En las últimas horas también comenzaron a circular imágenes del bombardeo que Estados Unidos lanzó sobre Venezuela que también habrían provocado víctimas fatales entre la población civil.
De acuerdo con el reporte del New York Times, Estados Unidos desplegó más de 150 aeronaves militares para neutralizar las defensas venezolanas. Los bombardeos se concentraron en Caracas y su área metropolitana, con impactos reportados en Fuerte Tiuna, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) y el Cuartel de la Montaña. También se registraron ataques en instalaciones estratégicas del estado Miranda y en el puerto de La Guaira.
