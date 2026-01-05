El golpe contra Nicolás Maduro habría dejado al menos 80 muertos entre civiles y militares

venezuela invadidad

Díaz-Canel explicó además en redes sociales que los militares cubanos "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país". En Caracas, en tanto, el gobierno encabezado ahora por Delcy Rodríguez de manera interina, rindió homenaje a los 32 "combatientes cubanos".

En un comunicado difundido la noche del domingo en su cuenta de Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber" e indicó que este personal desempeñaba "tareas de protección y defensa institucional" como parte de la "cooperación entre Estados soberanos".

maduro

La mayoría de los muertos, pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial. En las últimas horas también comenzaron a circular imágenes del bombardeo que Estados Unidos lanzó sobre Venezuela que también habrían provocado víctimas fatales entre la población civil.

De acuerdo con el reporte del New York Times, Estados Unidos desplegó más de 150 aeronaves militares para neutralizar las defensas venezolanas. Los bombardeos se concentraron en Caracas y su área metropolitana, con impactos reportados en Fuerte Tiuna, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) y el Cuartel de la Montaña. También se registraron ataques en instalaciones estratégicas del estado Miranda y en el puerto de La Guaira.