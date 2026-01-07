Un colectivo atropelló y pasó por encima a manifestantes en Jerusalén: hay un muerto

accidente jerusalen 1

Ante la escalada de violencia, un oficial de policía dio la orden de dispersión. Al no ser acatada y continuar los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden público.

La fuerza de seguridad aseguró que “la conducta violenta de los alborotadores y delincuentes merece todo el desprecio” y advirtió que continuará actuando “con determinación contra cualquiera que dañe la seguridad pública, a los periodistas y a los agentes”.

El hecho ocurrió en un contexto de creciente tensión interna en Israel por el debate en torno al servicio militar obligatorio y las exenciones históricas que rigen para los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos. Desde hace décadas, este sector de la población estuvo exceptuado del reclutamiento, en base a acuerdos políticos y a la premisa de que el estudio religioso constituye una forma de contribución al país.

Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Israel, que determinó que no existe un marco legal válido para sostener exenciones automáticas. A partir de esa decisión judicial, el gobierno quedó obligado a reformular el sistema vigente, lo que derivó en el envío de notificaciones de reclutamiento a jóvenes ultraortodoxos y desató una fuerte reacción de rechazo dentro de esa comunidad.