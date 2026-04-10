El hijo menor de Donald Trump se lanza como empresario con una bebida a base de yerba mate

Su nuevo negocio incluye a otros socios, llamados Spencer Bernstein, Stephen Hall, Rudolfo Castello y Valentino Gómez, informó el sitio Portal Montevideo, de Uruguay.

La sede de la compañía está en Palm Beach, en el estado de Florida, uno de los predilectos del presidente Trump. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos informó que los socios recibieron una inversión inicial de U$S 1 millón desde el sector privado.

"Desde el final del año escolar pasado he estado trabajando junto a mi cofundador, Stephen Hall, y algunos amigos cercanos en Sollos Yerba Mate. El 8 de enero alcanzamos un hito importante y cerramos nuestra ronda de capital semilla", confermó luego Spencer Bernstein, socio de Barron, en la red social LinkedIn.