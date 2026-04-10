El hijo menor de Donald Trump se lanza como empresario con una bebida a base de yerba mate
Barron Trump tiene apenas 20 años pero ya figura en el Directorio de una empresa que se prepara para lanzar una lata de energizante a base de yerba mate.
Cuando el nepotismo y el capitalismo unen fuerzas pasan cosas. La más reciente es pintoresca, al menos por ahora: el hijo menor de Donald Trump, Barron Trump, integra el Directorio de una compañía que se apresta para lanzar al mercado una bebida energizante con yerba mate.
Barron tiene apenas 20 años y es el único hijo que comparten Donald Trump y su actual esposa, Melania. El mundo lo vio crecer entre salones dorados en la Trump Tower de Nueva York y los pocos eventos de la Casa Blanca en los que participó, como las dos investiduras de su padre como presidente de los Estados Unidos.
Ahora que es un adulto le toca probar suerte en el mundo de los negocios, y por eso integra el directorio de Sollos Yerba Mate Inc., una firma que en mayo de 2026 lanzará al mercado de los Estados Unidos una bebida en lata con cafeína y yerba mate con sabor a ananá y coco.
La presentación inaugural será en packs de 12 latas, como se ve en la publicación de Instagram que anunciaba el producto en febrero pasado. El nombre de la marca surgió al pegar la palabra "Sol" al derecho y al revés, un guiño al comienzo y final del día.
El Trump más joven (y más alto, hay que decirlo), hizo su debut en el mundo de los negocios en 2024, con 18 años, cuando integró del directorio de una firma del mercado inmobiliario que disolvió poco después de la segunda victoria electoral de su padre.
Su nuevo negocio incluye a otros socios, llamados Spencer Bernstein, Stephen Hall, Rudolfo Castello y Valentino Gómez, informó el sitio Portal Montevideo, de Uruguay.
La sede de la compañía está en Palm Beach, en el estado de Florida, uno de los predilectos del presidente Trump. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos informó que los socios recibieron una inversión inicial de U$S 1 millón desde el sector privado.
"Desde el final del año escolar pasado he estado trabajando junto a mi cofundador, Stephen Hall, y algunos amigos cercanos en Sollos Yerba Mate. El 8 de enero alcanzamos un hito importante y cerramos nuestra ronda de capital semilla", confermó luego Spencer Bernstein, socio de Barron, en la red social LinkedIn.
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