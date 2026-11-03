El impactante video del accidente en el que murieron un argentino y su instructor en un bautismo de ala delta
Las imágenes registradas por las cámaras a bordo muestran la peligrosa maniobra a baja altura que culminó con el trágico impacto contra el muro de la playa de São Conrado.
El caso que generó conmoción en la localidad santacruceña de Puerto Deseado sumó este martes un elemento central con la difusión pública de los videos de los instantes previos a la muerte del turista argentino Adrián Guillermo Arismendi. El joven de 26 años, oriundo de esa ciudad patagónica y quien realizaba su primera experiencia en la disciplina, perdió la vida junto al instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos tras estrellarse en la zona sur de Río de Janeiro.
El video a bordo y la secuencia previa al impacto
Las grabaciones, recuperadas de los dispositivos instalados en el propio equipo y en inmediaciones del paseo marítimo, revelan la dinámica del trágico vuelo que despegó desde la rampa de Pedra Bonita. En los videos se observa al piloto manteniendo un trayecto a escasa altitud durante la aproximación final hacia la franja de arena de São Conrado.
Metros antes de concretar el descenso reglamentario, el ala delta realiza un viraje abrupto hacia la zona costera, inclinándose unos 45 grados. El roce de una de las puntas del planeador contra el suelo precipitó el choque frontal y violento contra una estructura de hormigón con un desnivel superior a los dos metros, un impacto que dejó a ambos ocupantes en estado crítico antes de su traslado al Hospital Municipal Miguel Couto, donde se constató el deceso por paro cardiorrespiratorio.
Investigación judicial y peritajes sobre los equipos
La revelación de las imágenes aportadas por los investigadores de la comisaría número 15 de Gávea refuerza los testimonios de los bañistas presentes en la costa, quienes advirtieron el inusual vuelo rasante en condiciones de viento pronunciadas.
En paralelo al análisis del material fílmico, las autoridades regulatorias y los peritos judiciales avanzan sobre la documentación técnica de la aeronave y el historial operativo de la institución de vuelo libre, mientras los restos del joven santacruceño son repatriados con el acompañamiento de sus allegados.
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