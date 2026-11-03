El impactante video del accidente en el que murieron un argentino y su instructor en un bautismo de ala delta

Uma câmera instalada na asa-delta gravou o acidente que matou um turista argentino e o instrutor de voo livre, ontem (2), no Rio de Janeiro.



Veja essa e outras notícias em https://t.co/Jj7Ct3ZilJ #JornalDaRecord #JR24H pic.twitter.com/3oJawLGtqq — Jornal da Record (@jornaldarecord) November 4, 2026

Metros antes de concretar el descenso reglamentario, el ala delta realiza un viraje abrupto hacia la zona costera, inclinándose unos 45 grados. El roce de una de las puntas del planeador contra el suelo precipitó el choque frontal y violento contra una estructura de hormigón con un desnivel superior a los dos metros, un impacto que dejó a ambos ocupantes en estado crítico antes de su traslado al Hospital Municipal Miguel Couto, donde se constató el deceso por paro cardiorrespiratorio.