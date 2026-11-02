Quién era el turista argentino que murió en Río de Janeiro al estrellarse con su ala delta

Los motivos del episodio aún son materia de investigación, por lo que las autoridades locales suspendieron los vuelos libres hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, el vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, declaró a medios de Brasil que Rodrigues dos Santos tenía diez años de experiencia de vuelo.

En declaraciones consignadas por el sitio TN Batalha Menescal explicó que Rodrigues dos Santos tenía al menos un año de experiencia tras obtener su certificado como instructor de vuelo libre.

Tanto el instructor como el turista argentino murieron en un helicóptero sanitario de camino al Hospital Municipal Miguel Couto.

La investigación penal y técnica quedó formalmente a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, cuyos agentes secuestraron el equipo de vuelo para someterlo a peritajes mecánicos que permitan dilucidar si se trató de una falla humana, un factor climático imprevisto o un desperfecto en la estructura del ala delta.

En tanto, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las actividades de despegue y aterrizaje en el sector de São Conrado mientras avanzan las diligencias judiciales y se asiste a los familiares de la víctima para gestionar la repatriación de los restos.