Quién era el turista argentino que murió en Río de Janeiro al estrellarse con su ala delta
Adrián Guillermo Arismendi volaba acompañado por su instructor, que también falleció en el accidente. Las autoridades buscan determinar responsabilidades.
Las autoridades de Río de Janeiro intentan esclarecer las circunstancias en las que murió un argentino de 26 años que se estrelló este lunes junto con su instructor de ala delta.
El turista argentino fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, un hombre de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que había viajado a Brasil con un grupo de diez amigos para hacer turismo, incluidos deportes extremos que son populares en la playa de Río de Janeiro.
De hecho, todo el grupo estaba interesado en hacer su bautismo en ala delta, una actividad que los visitantes eligen para apreciar desde el aire la vista.
Según fuentes televisivas, Arismendi y su instructor, el carioca Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, iniciaron su recorrido en la rampa de Pedra Bonita, en las inmediaciones de la concurrida playa de São Conrado.
Pero en un punto del trayecto el dispositivo perdió altura y los dos hombres terminaron estrellados contra el muro de piedra que separa la playa y la costanera.
Los motivos del episodio aún son materia de investigación, por lo que las autoridades locales suspendieron los vuelos libres hasta nuevo aviso.
Mientras tanto, el vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, declaró a medios de Brasil que Rodrigues dos Santos tenía diez años de experiencia de vuelo.
En declaraciones consignadas por el sitio TN Batalha Menescal explicó que Rodrigues dos Santos tenía al menos un año de experiencia tras obtener su certificado como instructor de vuelo libre.
Tanto el instructor como el turista argentino murieron en un helicóptero sanitario de camino al Hospital Municipal Miguel Couto.
La investigación penal y técnica quedó formalmente a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, cuyos agentes secuestraron el equipo de vuelo para someterlo a peritajes mecánicos que permitan dilucidar si se trató de una falla humana, un factor climático imprevisto o un desperfecto en la estructura del ala delta.
En tanto, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las actividades de despegue y aterrizaje en el sector de São Conrado mientras avanzan las diligencias judiciales y se asiste a los familiares de la víctima para gestionar la repatriación de los restos.
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