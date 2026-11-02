Un turista argentino de 26 años y su instructor murieron en Río de Janeiro tras estrellarse en ala delta

La investigación penal y técnica quedó formalmente a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, cuyos agentes secuestraron el equipo de vuelo para someterlo a peritajes mecánicos que permitan dilucidar si se trató de una falla humana, un factor climático imprevisto o un desperfecto en la estructura del ala delta. En tanto, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las actividades de despegue y aterrizaje en el sector de São Conrado mientras avanzan las diligencias judiciales y se asiste a los familiares de la víctima para gestionar la repatriación de los restos.