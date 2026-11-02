Un turista argentino de 26 años y su instructor murieron en Río de Janeiro tras estrellarse en ala delta
Adrián Guillermo Arismendi realizaba su vuelo de bautismo en la zona de São Conrado cuando la aeronave sufrió una falla en la maniobra de aterrizaje y chocó contra un muro.
Una jornada de turismo y aventura en Brasil terminó convertida en una tragedia. Un joven argentino de 26 años, identificado como Adrián Guillermo Arismendi, murió este lunes en la ciudad de Río de Janeiro luego de sufrir un violento accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta junto a un instructor brasileño. El siniestro se produjo en las inmediaciones de la concurrida playa de São Conrado, un punto neurálgico y tradicional para la práctica de deportes extremos y vuelo libre.
De acuerdo con los datos recabados por las autoridades locales, el trágico episodio ocurrió cuando la aeronave se encontraba en la fase final de aproximación y maniobra de descenso. Por motivos que aún son materia de rigurosa investigación pericial, el ala delta perdió estabilidad operativa, se precipitó contra un muro y el impacto provocó heridas de extrema gravedad tanto para el pasajero como para el piloto a cargo de la instrucción.
Maniobras de rescate y traslado de urgencia al hospital
Tras el impacto, personal del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro acudió de inmediato al sector costero para asistir a las víctimas. Debido a la complejidad de las heridas y a la urgencia del cuadro clínico, ambos hombres fueron rescatados y derivados de urgencia a bordo de un helicóptero sanitario hacia el Hospital Municipal Miguel Couto.
Al momento del ingreso al centro asistencial, los facultativos médicos constataron que tanto el turista argentino como el instructor brasileño presentaban cuadros de paro cardiorrespiratorio producto de los múltiples politraumatismos. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el equipo médico, los profesionales no lograron revertir la situación y confirmaron los fallecimientos pocos minutos después.
El contexto del vuelo de bautismo y la investigación en curso
Voceros vinculados al club de vuelo libre de la zona indicaron que el joven argentino se encontraba vacacionando en territorio brasileño en compañía de un grupo de amigos, quienes también participaban de las actividades recreativas programadas para esa jornada. El trágico vuelo representaba la primera experiencia de Arismendi en esta disciplina, una propuesta muy atractiva para los visitantes que llegan a la metrópoli carioca buscando apreciar los paisajes desde las alturas de la rampa de Pedra Bonita.
La investigación penal y técnica quedó formalmente a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, cuyos agentes secuestraron el equipo de vuelo para someterlo a peritajes mecánicos que permitan dilucidar si se trató de una falla humana, un factor climático imprevisto o un desperfecto en la estructura del ala delta. En tanto, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las actividades de despegue y aterrizaje en el sector de São Conrado mientras avanzan las diligencias judiciales y se asiste a los familiares de la víctima para gestionar la repatriación de los restos.
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