Río de Janeiro: las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un turista argentino

El club recuperó dos cámaras que podrían haber grabado el accidente. Según Bruno, las primeras pruebas apuntan a negligencia por parte de Luiz Eduardo, dado que las condiciones meteorológicas eran perfectas.

“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, declaró, haciendo hincapié en que el Club exige un alto nivel de vuelo a sus instructores.

El accidente ocurrió durante la fase final del vuelo, cuando ambos intentaban aterrizar en la costa.

“Si sorprendemos a un piloto realizando maniobras temerarias, se le advierte y puede ser suspendido. Esto es aviación. No se va a pillar a un piloto, al comandante de un avión, despegando y haciendo piruetas”, dijo.

Entre los compañeros instructores de Luiz Eduardo, se comenta que un incidente en la rampa de Pedra Bonita, poco después del despegue, pudo haber contribuido al accidente. Según ellos, la maniobra de giro cerrado pudo haberse realizado para evitar una colisión con otro ala delta.

Luiz Eduardo comenzó en el parapente como “rescatista”, un asistente responsable del montaje y desmontaje de alas delta y del transporte de pilotos y pasajeros entre Pedra da Gávea y São Conrado. En promedio, el asistente recibe un salario de R$ 30 por vuelo.

Cómo fue el operativo de rescate tras el accidente

El aviso a los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos ingresó cerca del mediodía. Los rescatistas desplegaron un operativo para asistir a las dos víctimas y dispusieron su traslado en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto.

Sin embargo, ambos hombres ingresaron al centro médico con cuadros de paro cardiorrespiratorio. Los profesionales constataron sus fallecimientos poco después de su llegada.

Tras el accidente, las autoridades locales resolvieron suspender temporalmente los vuelos libres en el sector de São Conrado.

La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Los peritos analizarán los restos del ala delta y las condiciones meteorológicas registradas al momento del vuelo para determinar si hubo una falla técnica o algún otro factor que desencadenó la tragedia.