Río de Janeiro: las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un turista argentino
El joven, oriundo de Santa Cruz, falleció junto al instructor brasileño que pilotaba el equipo.
Un viaje de vacaciones terminó en tragedia en Río de Janeiro. Adrián Guillermo Arismendi, un argentino de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, murió este lunes luego de sufrir un accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta en la playa de São Conrado. En el episodio también falleció Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor brasileño que lo acompañaba.
El accidente ocurrió durante la fase final del vuelo, cuando ambos intentaban aterrizar en la costa. Según los primeros reportes de medios locales, la aeronave perdió altura por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando violentamente contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la franja de arena.
Tanto el turista argentino como el piloto brasileño fueron rescatados por los bomberos, que recibieron el alerta a las 11:23 de la mañana, y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, pero no sobrevivieron a sus heridas.
La dirección de la unidad declaró en un comunicado: “A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente las víctimas no sobrevivieron y fallecieron”. Los bomberos informaron que ambos ya sufrían un paro cardiorrespiratorio durante el rescate.
Colisión contra la pared
En su declaración a la Policía Civil, Menescal relató que los pilotos le detallaron que el ala delta realizó un giro a baja altitud. Luego, el aparato planeó y colisionó con la rampa de la pista de aterrizaje de la playa de São Conrado. Esta rampa se encuentra junto a un muro donde, según los bañistas, se estrelló el ala delta.
El club recuperó dos cámaras que podrían haber grabado el accidente. Según Bruno, las primeras pruebas apuntan a negligencia por parte de Luiz Eduardo, dado que las condiciones meteorológicas eran perfectas.
“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, declaró, haciendo hincapié en que el Club exige un alto nivel de vuelo a sus instructores.
“Si sorprendemos a un piloto realizando maniobras temerarias, se le advierte y puede ser suspendido. Esto es aviación. No se va a pillar a un piloto, al comandante de un avión, despegando y haciendo piruetas”, dijo.
Entre los compañeros instructores de Luiz Eduardo, se comenta que un incidente en la rampa de Pedra Bonita, poco después del despegue, pudo haber contribuido al accidente. Según ellos, la maniobra de giro cerrado pudo haberse realizado para evitar una colisión con otro ala delta.
Luiz Eduardo comenzó en el parapente como “rescatista”, un asistente responsable del montaje y desmontaje de alas delta y del transporte de pilotos y pasajeros entre Pedra da Gávea y São Conrado. En promedio, el asistente recibe un salario de R$ 30 por vuelo.
Cómo fue el operativo de rescate tras el accidente
El aviso a los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos ingresó cerca del mediodía. Los rescatistas desplegaron un operativo para asistir a las dos víctimas y dispusieron su traslado en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto.
Sin embargo, ambos hombres ingresaron al centro médico con cuadros de paro cardiorrespiratorio. Los profesionales constataron sus fallecimientos poco después de su llegada.
Tras el accidente, las autoridades locales resolvieron suspender temporalmente los vuelos libres en el sector de São Conrado.
La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Los peritos analizarán los restos del ala delta y las condiciones meteorológicas registradas al momento del vuelo para determinar si hubo una falla técnica o algún otro factor que desencadenó la tragedia.
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