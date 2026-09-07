El insólito encuentro entre un pulpo y un delfín que sorprende a los científicos

Josh Symes, investigador de la Universidad de Exeter que estudia a estos delfines, explicó que las fotografías permiten observar cómo responden a los cambios en la disponibilidad de sus presas.

La mayor proliferación de pulpos en 75 años

La oleada comenzó a detectarse con fuerza en 2025, después de que pescadores, buzos y observadores empezaran a reportar una cantidad inusual de pulpos en las costas de Devon y Cornwall.

Los investigadores de la MBA concluyeron que se trató de la mayor proliferación registrada en al menos 75 años, tanto por su magnitud como por su extensión geográfica.

Las investigaciones apuntan a que la población podría haberse originado en zonas reproductoras próximas a las Islas del Canal y el norte de Francia. Las corrientes habrían trasladado a los ejemplares jóvenes hacia las costas inglesas, mientras que el aumento de la temperatura del mar también aparece como uno de los factores que podrían explicar el fenómeno.

El caso del pulpo y el delfín es una muestra de cómo los cambios en la abundancia de una especie pueden tener consecuencias sobre todo el ecosistema. La proliferación de cefalópodos no solo modificó la disponibilidad de alimento para distintos depredadores, sino que también volvió más frecuentes encuentros que hasta hace poco resultaban poco habituales en estas aguas.