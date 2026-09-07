El insólito encuentro entre un pulpo y un delfín que sorprende a los científicos
El hallazgo se produjo en medio de una proliferación excepcional de cefalópodos que está modificando el ecosistema marino de la región.
La imagen de una pulpo aferrado al cuerpo de un delfín de Risso frente a las costas de Devon, en el suroeste de Inglaterra, llamó la atención de científicos.
Las fotografías fueron tomadas frente a Berry Head por Bill Coulson, voluntario del Risso's Dolphin Project South West, y muestran al cefalópodo aparentemente sujetado a un delfín durante el inusual encuentro.
El registro se produjo en medio de una extraordinaria proliferación de pulpos comunes en la región que, según la Asociación de Biología Marina (MBA), es la mayor registrada en al menos 75 años.
La foto que llamó la atención de los científicos
La imagen rápidamente despertó el interés de los investigadores porque ofrece una nueva mirada sobre cómo los cambios en la disponibilidad de alimento pueden modificar las relaciones entre las especies marinas.
Los delfines de Risso son uno de los cetáceos menos estudiados de las aguas británicas y se alimentan principalmente de calamares y otros cefalópodos. La abundancia de pulpos estaría generando nuevas oportunidades de alimentación para estos animales.
Josh Symes, investigador de la Universidad de Exeter que estudia a estos delfines, explicó que las fotografías permiten observar cómo responden a los cambios en la disponibilidad de sus presas.
La mayor proliferación de pulpos en 75 años
La oleada comenzó a detectarse con fuerza en 2025, después de que pescadores, buzos y observadores empezaran a reportar una cantidad inusual de pulpos en las costas de Devon y Cornwall.
Los investigadores de la MBA concluyeron que se trató de la mayor proliferación registrada en al menos 75 años, tanto por su magnitud como por su extensión geográfica.
Las investigaciones apuntan a que la población podría haberse originado en zonas reproductoras próximas a las Islas del Canal y el norte de Francia. Las corrientes habrían trasladado a los ejemplares jóvenes hacia las costas inglesas, mientras que el aumento de la temperatura del mar también aparece como uno de los factores que podrían explicar el fenómeno.
El caso del pulpo y el delfín es una muestra de cómo los cambios en la abundancia de una especie pueden tener consecuencias sobre todo el ecosistema. La proliferación de cefalópodos no solo modificó la disponibilidad de alimento para distintos depredadores, sino que también volvió más frecuentes encuentros que hasta hace poco resultaban poco habituales en estas aguas.
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