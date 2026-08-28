Estados Unidos amenazó a Reino Unido con retacear su apoyo a la posición británica por Malvinas

Pero que la Casa Blanca amenace con revisar ese apoyo ha despertado las alarmas en Londres, y también en otras capitales europeas, eventuales víctimas de las ya usuales bravuconadas trumpistas. Es que, para mantener su estrategia de disuasión frente a Rusia o China, Trump exige que los países europeos aumenten su gasto militar, mientras que Estados Unidos carga con la mayor parte del financiamiento de la alianza militar.