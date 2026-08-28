Estados Unidos amenazó a Reino Unido con retacear su apoyo a la posición británica por Malvinas
En el centro de la disputa está la OTAN: en Washington quieren que Londres ponga más plata al considerar que el compromiso financiero actual es “insuficiente”.
La administración Donald Trump decidió usar a las Islas Malvinas como prenda de extorsión al gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Andy Burnham, a fin de que la gestión laborista aumente considerablemente su compromiso financiero con la OTAN, la alianza militar que integran estadounidenses e ingleses y otros 30 países de Europa y Norteamérica.
Según revelaron medios británicos en las últimas horas, la advertencia es concreta: si Londres no incrementa su gasto militar dentro de la organización, desde Washington podrían revisar e incluso variar la posición que históricamente sostienen de respaldo concreto a la ocupación inglesa de las islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a esos medios, funcionarios del Departamento de Estado transmitieron al gobierno con sede en Downing Street que el compromiso británico con la defensa colectiva de la OTAN es “insuficiente” y que Washington espera un aumento sustancial del presupuesto militar inglés, alcanzando el umbral del 2% del PBI, objetivo que el Reino Unido ha cumplido de manera fluctuante en los últimos años.
“El apoyo estadounidense no es automático”, fue la frase utilizada por el gobierno republicano al laborista con respecto al respaldo político, diplomático y militar de los Estados Unidos al Reino Unido, especialmente desde 1982. Vale advertir, no obstante, que Washington nunca reconoció formalmente la soberanía británica sobre las Malvinas, aunque sí apoyó militarmente a los ingleses durante la guerra y en otras instancias como la ONU.
Pero que la Casa Blanca amenace con revisar ese apoyo ha despertado las alarmas en Londres, y también en otras capitales europeas, eventuales víctimas de las ya usuales bravuconadas trumpistas. Es que, para mantener su estrategia de disuasión frente a Rusia o China, Trump exige que los países europeos aumenten su gasto militar, mientras que Estados Unidos carga con la mayor parte del financiamiento de la alianza militar.
Esa táctica coercitiva, que el magnate neoyorquino denomina negociación —y en este caso involucra tangencialmente a la Argentina—, se enmarca en otras de similares características aplicadas por Trump en otros frentes como el comercio internacional, la cooperación tecnológica y los acuerdos bilaterales de seguridad. Países como Canadá, España o Alemania pueden dar fe de ello.
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