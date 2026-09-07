Derrumbe en India: un edificio estudiantil colapsó y dejó siete muertos en Nueva Delhi

Durante el operativo se utilizaron máquinas pesadas para remover grandes bloques de concreto y otros materiales que quedaron acumulados tras el derrumbe. Además, los equipos de rescate recurrieron a perros rastreadores para intentar localizar posibles sobrevivientes que pudieran permanecer atrapados debajo de los escombros.

En las primeras horas, las autoridades habían informado sobre el rescate de 12 personas. Inicialmente se confirmó que seis de ellas habían fallecido y que otras seis permanecían estables y recibían atención médica. Posteriormente, durante la madrugada del lunes, el número de víctimas fatales aumentó a siete.

La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, había señalado durante el operativo: "Hasta ahora, 12 personas han sido rescatadas; de ellas, seis han fallecido y seis se encuentran estables. Se mantiene informados a todos sus padres y los jóvenes están recibiendo el tratamiento médico adecuado". La funcionaria también explicó el avance de los trabajos y precisó: "Se ha retirado aproximadamente el 80 % de los escombros; solo quedan los del sótano".

Investigan las causas del colapso en Nueva Delhi

Mientras continuaban las tareas de remoción, las autoridades comenzaron a avanzar sobre las responsabilidades vinculadas al estado del edificio. Gupta ordenó una investigación para determinar qué provocó exactamente el derrumbe y si existieron incumplimientos en las condiciones de seguridad de la construcción.

La Policía, además, emitió una circular de búsqueda contra el propietario del inmueble, según informó el medio local Hindustan Times. La situación del dueño será uno de los puntos centrales de la investigación, especialmente para determinar si el edificio cumplía con las condiciones necesarias para alojar a estudiantes y si las obras que se desarrollaban en el sótano contaban con las autorizaciones correspondientes.

Las imágenes de la tragedia