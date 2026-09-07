Derrumbe en India: un edificio estudiantil colapsó y dejó siete muertos en Nueva Delhi
Ocurrió en un inmueble de cinco pisos utilizado como residencia universitaria. Las lluvias y trabajos en el sótano serían los posibles factores que afectaron la estructura.
Una tragedia conmocionó a Nueva Delhi, India, luego de que un edificio de cinco plantas utilizado como hostal para estudiantes universitarios se desplomara y provocara la muerte de al menos siete personas. El episodio ocurrió durante el domingo y los equipos de emergencia continuaron este lunes con las tareas de búsqueda y rescate entre los restos de la construcción.
El inmueble estaba ubicado en Satya Niketan, una zona densamente poblada de la capital india y reconocida por la presencia de alojamientos privados destinados principalmente a estudiantes. El edificio tenía aproximadamente 50 años de antigüedad y contaba con unas 15 habitaciones, ocupadas en su mayoría por jóvenes provenientes de distintos estados del país.
Las primeras investigaciones apuntan a que el colapso podría estar relacionado con las condiciones estructurales del inmueble y las intensas lluvias registradas durante los últimos días. De acuerdo con las primeras versiones aportadas por las autoridades, en el momento del derrumbe se estaban llevando adelante trabajos de reparación en el sótano.
La acumulación de agua en esa zona habría debilitado los cimientos y podría haber contribuido al posterior desplome de la estructura. Sin embargo, las causas definitivas todavía deberán determinarse mediante una investigación oficial.
Siete muertos tras el derrumbe de un edificio en India
El derrumbe se produjo alrededor de las 13:30, hora local, equivalente a las 08:00 GMT. Apenas ocurrido el colapso, policías, bomberos y equipos especializados en respuesta ante desastres se trasladaron hasta el lugar para iniciar las tareas de emergencia.
Durante el operativo se utilizaron máquinas pesadas para remover grandes bloques de concreto y otros materiales que quedaron acumulados tras el derrumbe. Además, los equipos de rescate recurrieron a perros rastreadores para intentar localizar posibles sobrevivientes que pudieran permanecer atrapados debajo de los escombros.
En las primeras horas, las autoridades habían informado sobre el rescate de 12 personas. Inicialmente se confirmó que seis de ellas habían fallecido y que otras seis permanecían estables y recibían atención médica. Posteriormente, durante la madrugada del lunes, el número de víctimas fatales aumentó a siete.
La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, había señalado durante el operativo: "Hasta ahora, 12 personas han sido rescatadas; de ellas, seis han fallecido y seis se encuentran estables. Se mantiene informados a todos sus padres y los jóvenes están recibiendo el tratamiento médico adecuado". La funcionaria también explicó el avance de los trabajos y precisó: "Se ha retirado aproximadamente el 80 % de los escombros; solo quedan los del sótano".
Investigan las causas del colapso en Nueva Delhi
Mientras continuaban las tareas de remoción, las autoridades comenzaron a avanzar sobre las responsabilidades vinculadas al estado del edificio. Gupta ordenó una investigación para determinar qué provocó exactamente el derrumbe y si existieron incumplimientos en las condiciones de seguridad de la construcción.
La Policía, además, emitió una circular de búsqueda contra el propietario del inmueble, según informó el medio local Hindustan Times. La situación del dueño será uno de los puntos centrales de la investigación, especialmente para determinar si el edificio cumplía con las condiciones necesarias para alojar a estudiantes y si las obras que se desarrollaban en el sótano contaban con las autorizaciones correspondientes.
Las imágenes de la tragedia
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