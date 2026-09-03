Los ingleses entraron en pánico: temen la recuperación militar argentina de las Malvinas

En el mismo medio inglés y para sumar a la polémica, su editor político, David Maddox, también advirtió sobre el asunto al señalar que “el movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparada para defenderse” ante un eventual ataque militar argentino.

“Puede parecer descabellado pensar que Argentina invadiría las Malvinas, incluso después de que su presidente, Javier Milei, emitiera una nueva advertencia sobre las islas , afirmando que la soberanía nacional de su país había sido ‘violada’ y que defendería sus intereses ‘con uñas y dientes, sin importar a quién afecte’”, reconoce el editorialista, pero agrega que “a principios de los años 80, pocos creían que lo lograrían, hasta que lo hicieron”.

Para el citado medio, “el problema es que el Reino Unido es considerado cada vez más débil por sus oponentes —y por sus aliados— y las palabras del presidente Trump parecen confirmar que Estados Unidos ya no será nuestra manta de seguridad”, agregando que “el resentimiento que se siente en Washington por no poder volar desde bases británicas se sentirá mucho después de que Trump deje la presidencia”.