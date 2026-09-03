Los ingleses entraron en pánico: temen la recuperación militar argentina de las Malvinas
Tras las declaraciones de Donald Trump sobre su posición respecto a la soberanía de las islas, los medios del Reino Unido ya temen por una "invasión".
A minutos de la cadena nacional de Javier Milei, en el Reino Unido ya avizoran un escenario improbable por no decir imposible: un nuevo intento de recuperación militar de las Islas Malvinas por parte de la Argentina, luego de que Donald Trump anunciara que podría cambiar de opinión con respecto al histórico respaldo que Estados Unidos brinda a la ocupación británica.
Los medios periodísticos son, al parecer, lo que entraron en pánico o, más probablemente, los que quieren escandalizar a la opinión pública inglesa y, de paso, venderse más y mejor, aunque todo resulte una estrategia de clickbaits.
Los ingleses entraron en pánico: temen la recuperación militar argentina de las Malvinas
Lo cierto es que el medio The Independent acaba de publicar en portada una nota titulada “Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si Argentina invadiera las Islas Malvinas”, donde se señala que el primer ministro “Andy Burnham se enfrenta a una presión creciente para aumentar el gasto en defensa después de que Donald Trump sugiriera que no apoyaría a Gran Bretaña si Argentina invadiera las Islas Malvinas”.
Tal situación se daría “en represalia por la postura del Reino Unido sobre la guerra con Irán”, que el presidente norteamericano calificó como “falta de apoyo” a su aventura bélica en Medio Oriente, luego de que el gobierno inglés le negara el uso de sus bases militares.
El magnate neoyorquino lanzó entonces su extorsión: como “su país no estuvo ahí para ayudarme”, declaró en las últimas horas en entrevista con un medio inglés, dijo que revisaría su posición sobre Malvinas y puso en duda si acudiría en ayuda de los ingleses ante una operación militar argentina en el Atlántico Sur.
En el mismo medio inglés y para sumar a la polémica, su editor político, David Maddox, también advirtió sobre el asunto al señalar que “el movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparada para defenderse” ante un eventual ataque militar argentino.
“Puede parecer descabellado pensar que Argentina invadiría las Malvinas, incluso después de que su presidente, Javier Milei, emitiera una nueva advertencia sobre las islas , afirmando que la soberanía nacional de su país había sido ‘violada’ y que defendería sus intereses ‘con uñas y dientes, sin importar a quién afecte’”, reconoce el editorialista, pero agrega que “a principios de los años 80, pocos creían que lo lograrían, hasta que lo hicieron”.
Para el citado medio, “el problema es que el Reino Unido es considerado cada vez más débil por sus oponentes —y por sus aliados— y las palabras del presidente Trump parecen confirmar que Estados Unidos ya no será nuestra manta de seguridad”, agregando que “el resentimiento que se siente en Washington por no poder volar desde bases británicas se sentirá mucho después de que Trump deje la presidencia”.
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