Netflix: la comedia romántica que es un éxito en Europa y en Latinoamérica
Con humor fresco, situaciones inesperadas y un protagonista que conquista desde el primer minuto, la plataforma suma una comedia romántica que es furor.
El catálogo de Netflix vuelve a apostar fuerte por las producciones españolas y esta vez lo hace con una historia que ya venía triunfando en Europa. Con el carisma de Álvaro Cervantes al frente, la propuesta mezcla romance, fantasía y dilemas sentimentales en una trama original que juega con una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si pudieras conocer el futuro de tu relación desde el primer beso?
La producción logró destacarse entre las series y películas más vistas del género romántico, gracias a una combinación de humor ligero, momentos emotivos y una química indiscutible entre sus protagonistas.
De qué trata Eres tú
Eres tú sigue la vida de Javi, un joven que posee un don tan útil como problemático: cada vez que besa a alguien por primera vez, puede ver cómo será el futuro de esa relación.
Desde la adolescencia aprendió a usar esa capacidad para evitar sufrimientos. Cuando descubre que una historia terminará mal, simplemente se adelanta al desenlace y corta antes de que duela. De esta manera, intenta controlar el amor y esquivar las decepciones.
Sin embargo, todo cambia cuando, por accidente, besa a la novia de su mejor amigo. En ese instante, ve un futuro completamente distinto al que esperaba y su mundo se pone patas arriba.
La película combina situaciones cómicas con reflexiones sobre el destino, el libre albedrío y la importancia de vivir el presente sin obsesionarse con lo que vendrá.
Reparto de Eres tú
El elenco aporta frescura y naturalidad a la historia:
Álvaro Cervantes como Javier.
Silvia Alonso como Lucía.
Gorka Otxoa como Roberto.
Susana Abaitua como Ariana.
Pilar Castro como Sonsoles Durán.
La química entre los protagonistas es uno de los puntos más elogiados por el público. Disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España, esta comedia romántica se consolida como una de las opciones más recomendadas para quienes buscan una historia entretenida y diferente dentro del género.
Tráiler de Eres tú
