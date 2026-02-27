MinutoUno

Netflix: la comedia romántica que es un éxito en Europa y en Latinoamérica

Con humor fresco, situaciones inesperadas y un protagonista que conquista desde el primer minuto, la plataforma suma una comedia romántica que es furor.

El catálogo de Netflix vuelve a apostar fuerte por las producciones españolas y esta vez lo hace con una historia que ya venía triunfando en Europa. Con el carisma de Álvaro Cervantes al frente, la propuesta mezcla romance, fantasía y dilemas sentimentales en una trama original que juega con una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si pudieras conocer el futuro de tu relación desde el primer beso?

La producción logró destacarse entre las series y películas más vistas del género romántico, gracias a una combinación de humor ligero, momentos emotivos y una química indiscutible entre sus protagonistas.

De qué trata Eres tú

Eres tú sigue la vida de Javi, un joven que posee un don tan útil como problemático: cada vez que besa a alguien por primera vez, puede ver cómo será el futuro de esa relación.

Desde la adolescencia aprendió a usar esa capacidad para evitar sufrimientos. Cuando descubre que una historia terminará mal, simplemente se adelanta al desenlace y corta antes de que duela. De esta manera, intenta controlar el amor y esquivar las decepciones.

Sin embargo, todo cambia cuando, por accidente, besa a la novia de su mejor amigo. En ese instante, ve un futuro completamente distinto al que esperaba y su mundo se pone patas arriba.

La película combina situaciones cómicas con reflexiones sobre el destino, el libre albedrío y la importancia de vivir el presente sin obsesionarse con lo que vendrá.

Reparto de Eres tú

El elenco aporta frescura y naturalidad a la historia:

  • Álvaro Cervantes como Javier.

  • Silvia Alonso como Lucía.

  • Gorka Otxoa como Roberto.

  • Susana Abaitua como Ariana.

  • Pilar Castro como Sonsoles Durán.

La química entre los protagonistas es uno de los puntos más elogiados por el público. Disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España, esta comedia romántica se consolida como una de las opciones más recomendadas para quienes buscan una historia entretenida y diferente dentro del género.

Tráiler de Eres tú

