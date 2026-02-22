Un joven armado ingresó a una casa de Donald Trump y fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos
El atacante, de 21 años, llegó de madrugada con una escopeta y un bidón de combustible. Donald Trump y su familia se encontraban en la Casa Blanca.
Un nuevo episodio de violencia política sacude a los Estados Unidos. En la madrugada del domingo, un joven armado fue abatido por efectivos de seguridad tras vulnerar el perímetro de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump ubicado en Palm Beach, Florida.
Al momento del incidente, el mandatario y la primera dama, Melania Trump, no se encontraban en el lugar.
Cómo fue el ataque en la madrugada
El hecho se registró alrededor de la 1:30 de la mañana. El atacante aprovechó el momento en que un vehículo salía de la propiedad para lograr ingresar.
Una vez dentro de las instalaciones, cerca de la puerta norte, fue interceptado por dos agentes del Servicio Secreto y un policía del condado de Palm Beach. Según detalló Ric Bradshaw, jefe policial local, el desenlace fue inmediato:
Los oficiales le ordenaron al individuo que soltara el equipamiento que llevaba.
El agresor soltó el bidón de combustible, pero levantó una escopeta adoptando una posición de disparo.
Ante la amenaza, los tres agentes abrieron fuego y lo neutralizaron.
Las autoridades también hallaron la caja del arma dentro del vehículo del atacante tras el operativo.
El perfil del tirador: asombro familiar
Los investigadores identificaron al joven abatido como Austin Tucker Martin, de 21 años, oriundo de Cameron, Carolina del Norte. Su familia lo había reportado como desaparecido hace unos días, y las autoridades creen que adquirió la escopeta mientras viajaba hacia el sur.
La noticia provocó una fuerte incredulidad en su entorno. Braeden Fields, su primo, lo describió como un chico callado que trabajaba en un campo de golf local y destinaba parte de su sueldo a organizaciones benéficas.
Fields aportó detalles que desconciertan a los investigadores del FBI encargados de elaborar el perfil psicológico y los motivos del ataque:
"Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros", aseguró el familiar sobre la marcada inclinación política de su entorno.
También remarcó que Martin le tenía fobia a las armas: "No lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma".
Seguridad presidencial y el cierre del gobierno de Donald Trump
El incidente en Florida reavivó las alertas por la seguridad de Trump, quien ya sobrevivió a dos intentos de asesinato durante su campaña presidencial en 2024 (uno en un mitin en Pensilvania y otro en su club de golf de West Palm Beach).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó el accionar "rápido y decisivo" del Servicio Secreto para abatir a la persona armada, pero utilizó el episodio para lanzar duras críticas a los legisladores demócratas.
Leavitt los responsabilizó por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde mediados de febrero, desencadenado luego de que la oposición exigiera cambios en la campaña de deportación presidencial.
Debido a este conflicto presupuestario, los agentes del Servicio Secreto se encuentran realizando sus tareas sin percibir su salario.
