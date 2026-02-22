Un joven armado ingresó a una casa de Donald Trump y fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Los oficiales le ordenaron al individuo que soltara el equipamiento que llevaba.

El agresor soltó el bidón de combustible, pero levantó una escopeta adoptando una posición de disparo.

Ante la amenaza, los tres agentes abrieron fuego y lo neutralizaron.

Las autoridades también hallaron la caja del arma dentro del vehículo del atacante tras el operativo.

image Seguridad de Donald Trump

El perfil del tirador: asombro familiar

Los investigadores identificaron al joven abatido como Austin Tucker Martin, de 21 años, oriundo de Cameron, Carolina del Norte. Su familia lo había reportado como desaparecido hace unos días, y las autoridades creen que adquirió la escopeta mientras viajaba hacia el sur.

La noticia provocó una fuerte incredulidad en su entorno. Braeden Fields, su primo, lo describió como un chico callado que trabajaba en un campo de golf local y destinaba parte de su sueldo a organizaciones benéficas.

Fields aportó detalles que desconciertan a los investigadores del FBI encargados de elaborar el perfil psicológico y los motivos del ataque:

"Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros", aseguró el familiar sobre la marcada inclinación política de su entorno.

También remarcó que Martin le tenía fobia a las armas: "No lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma".

Seguridad presidencial y el cierre del gobierno de Donald Trump

El incidente en Florida reavivó las alertas por la seguridad de Trump, quien ya sobrevivió a dos intentos de asesinato durante su campaña presidencial en 2024 (uno en un mitin en Pensilvania y otro en su club de golf de West Palm Beach).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó el accionar "rápido y decisivo" del Servicio Secreto para abatir a la persona armada, pero utilizó el episodio para lanzar duras críticas a los legisladores demócratas.

Leavitt los responsabilizó por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde mediados de febrero, desencadenado luego de que la oposición exigiera cambios en la campaña de deportación presidencial.

Debido a este conflicto presupuestario, los agentes del Servicio Secreto se encuentran realizando sus tareas sin percibir su salario.