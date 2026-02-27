Patricia Bullrich pidió un minuto de silencio en el Senado y Victoria Villarruel le recordó el protocolo
Visiblemente sorprendida por el pedido de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, la presidenta de la Cámara alta reaccionó levemente fastidiada.
En medio del debate por la reforma a Ley Penal Juvenil -posteriormente aprobada por el Senado-, Patricia Bullrich -en su rol como legisladora y jefa del bloque oficialista- pidió un minuto de silencio para homenajear a las víctimas del crimen juvenil, luego de argumentar a favor de la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años.
Este gesto ocurrió en un contexto de altísima tensión política, justo antes de que el Senado convirtiera en ley el polémico proyecto que, nuevamente, dividió las aguas.
Cabe señalar que la exministra de Seguridad impulsó este homenaje en nombre de las familias que perdieron seres queridos en hechos delictivos cometidos por menores. Horas antes, se había reunido con familiares de víctimas en el Salón Illia del Senado para mostrarles su apoyo.
Antes de pedir el silencio, Bullrich declaró en el recinto: “Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia”.
La polémica con Villarruel
El pedido fue sorpresivo y generó roces con el bloque kirchnerista. Senadores de la oposición, como Martín Soria, criticaron la medida calificándola de "show" o puesta en escena mediática, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel terminó avalando el momento tras la insistencia del bloque libertario.
No obstante, la presidenta de la Cámara alta se mostró sorprendida y hasta fastidiada por la manera en que Bullrich hizo la solicitud, por lo que posteriormente procedió a recordarle el protocolo: "Le pido que la moción y, si están todos de acuerdo, se hace el minuto de silencio. Usted sabe que no depende de mí", indicó.
Luego del pedido formal de Bullrich, la vicepresidenta cerró: "Viendo que están de pie la mayoría, tienen el minuto de silencio".
Tras el minuto de silencio, la ley fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, marcando un triunfo político para el gobierno de Javier Milei antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
La sesión fue especialmente picante porque también marcó el debut de Luis Juez como parte oficial del bloque de La Libertad Avanza, consolidando la nueva mayoría que dejó al peronismo sin autoridades en la Cámara Alta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario