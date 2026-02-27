Patricia Bullrich pidió un minuto de silencio en el Senado y Victoria Villarruel le recordó el protocolo

No obstante, la presidenta de la Cámara alta se mostró sorprendida y hasta fastidiada por la manera en que Bullrich hizo la solicitud, por lo que posteriormente procedió a recordarle el protocolo: "Le pido que la moción y, si están todos de acuerdo, se hace el minuto de silencio. Usted sabe que no depende de mí", indicó.

Luego del pedido formal de Bullrich, la vicepresidenta cerró: "Viendo que están de pie la mayoría, tienen el minuto de silencio".

minuto de silencio bullrich

Tras el minuto de silencio, la ley fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, marcando un triunfo político para el gobierno de Javier Milei antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

reforma ley penal juvenil

La sesión fue especialmente picante porque también marcó el debut de Luis Juez como parte oficial del bloque de La Libertad Avanza, consolidando la nueva mayoría que dejó al peronismo sin autoridades en la Cámara Alta.