Donald Trump deslizó la posibilidad de "una toma de control amistosa de Cuba" en medio de la tensión

Según informó el Miami Herald, asesores del secretario de Estado, Marco Rubio -de ascendencia cubana- mantuvieron esta semana una reunión de bajo perfil con el nieto de Raúl Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro, alias "El Cangrejo", durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Saint Kitts y Nevis.

El encuentro fue descrito como "una conversación sobre el futuro" de Cuba más que "una negociación", según dijo un funcionario de la administración de Trump al sitio Axios., pero es innegable el peso que el clan Castro tiene en la isla, aunque formalmene el presidente sea Miguel Díaz Canel.

Pero ni siquiera Donald Trump se mostró interesado en mantener el diálogo con bajo perfil: el domingo pasado afirmó públicamente que Washington y La Habana están en contacto, motivados desde la isla ante la prohibición de Estados Unidos de que México y Venezuela les vendan petróleo y combustibles.

El Miami Herald incluso mencionó la posibilidad de que funcionarios de la administración de Donald Trump ya estén en la búsqueda de la versión cubana de Delcy Rodríguez, la segunda de Nicolás Maduro que quedó al frente de Venezuela tras la captura del mandatario bolivariano.