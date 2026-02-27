Donald Trump deslizó la posibilidad de "una toma de control amistosa de Cuba" en medio de la tensión
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó a flote un nuevo embargo contra Cuba por la venta de petróleo de Venezuela y aseguró que hay un diálogo.
Donald Trump acaricia la idea de una "toma de control amistosa" de Cuba en medio de la tensión que Estados Unidos impulsó en el Caribe con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras cambiar los términos para que la isla pueda adquirir petróleo, el mandatario aseguró que Washington y La Habana están "hablando".
"El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora", expresó Donald Trump a los medios de comunicación estadounidenses que salieron a su encuentro en el jardín de la Casa Blanca, como FoxNews.
"Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas", enfatizó el presidente de los Estados Unidos.
Recién esta semana Estados Unidos autorizó la venta de petróleo de Venezuela a Cuba, pero sólo para particulares y empresas privadas.
Esta decisión se tomó en Washington porque Estados Unidos mantiene un control total de la venta de petróleo venezolano desde el 3 de enero pasado, cuando Donald Trump dio la orden de detener y retirar por la fuerza a Nicolás Maduro.
Según informó el Miami Herald, asesores del secretario de Estado, Marco Rubio -de ascendencia cubana- mantuvieron esta semana una reunión de bajo perfil con el nieto de Raúl Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro, alias "El Cangrejo", durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Saint Kitts y Nevis.
El encuentro fue descrito como "una conversación sobre el futuro" de Cuba más que "una negociación", según dijo un funcionario de la administración de Trump al sitio Axios., pero es innegable el peso que el clan Castro tiene en la isla, aunque formalmene el presidente sea Miguel Díaz Canel.
Pero ni siquiera Donald Trump se mostró interesado en mantener el diálogo con bajo perfil: el domingo pasado afirmó públicamente que Washington y La Habana están en contacto, motivados desde la isla ante la prohibición de Estados Unidos de que México y Venezuela les vendan petróleo y combustibles.
El Miami Herald incluso mencionó la posibilidad de que funcionarios de la administración de Donald Trump ya estén en la búsqueda de la versión cubana de Delcy Rodríguez, la segunda de Nicolás Maduro que quedó al frente de Venezuela tras la captura del mandatario bolivariano.
