El papa León XIV se despidió de Perú con un "blooper": un objeto impactó contra su cabeza en el papamóvil

De más está decir que el momento se volvió viral, pero hasta ahora no trascendió si se trató de un bicho que volaba a la misma altura que la cara del Papa, o si realmente alguien le quiso hacer llegar un "souvenir" que le dejó un recuerdo imborrable de su paso por Lima.

La mejor prueba de que no existió una alarma real es que el equipo de seguridad del Papa -y los miles de efectivos de policía que estuvieron en el predio- no cambiaron sus planes ni entraron en acción.

Pasado ese momento inicial, el papa León XIV se dispuso a rezar la misa de despedida en su tierra antes de regresar a la Santa Sede.

Durante su homilía el pontífice hizo énfasis en las figuras como Santo Toribio o Bartolomé de las Casas, que intervinieron en la evangelización del Perú en el siglo XVI.

León XIV concluyó así una visita histórica que tuvo una parada en la Amazonia peruana para reunirse con las comunidades indígenas y un reencuentro muy especial con los feligreses de Chiclayo, la localidad costera donde fue Obispo cuando se llamaba Robert Prevost.