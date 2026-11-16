El papa León XIV se despidió de Perú con un "blooper": un objeto impactó contra su cabeza en el papamóvil
Alguien quiso hacerle llegar un regalo al papa León XIV a su llegada a la Base Aérea "Las Palmas", y tuvo una puntería tan precisa que le dio en la cabeza.
El papa León XIV cerró este lunes su primer viaje apostólico por Sudamérica y lo hizo en Perú, su patria por adopción, con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Pero la llegada en el papamóvil fue un poco accidentada, como se vio en el streaming oficial del Vaticano.
Al llegar al predio el papamóvil aminoró la marcha en un intento por permitir que la feligresía saludara al Papa, que ingresó sonriente entre aplausos y vítores.
Pero en un punto del trayecto al escenario alguien intentó hacerle llegar un regalo, un "souvenir" de pequeño tamaño que fue lanzado al vehículo papal con tanto ahínco, esmero y puntería que le dio en la cara al pontífice.
Tal habría sido la peculiar secuencia que se vio durante la emisión oficial de Vatican News, el canal de medios del Vaticano.
En apenas unos segundos el papa León XIV reaccionó a algo que impactó contra su cara, se lo quitó de encima y siguió saludando a la feligresía.
De más está decir que el momento se volvió viral, pero hasta ahora no trascendió si se trató de un bicho que volaba a la misma altura que la cara del Papa, o si realmente alguien le quiso hacer llegar un "souvenir" que le dejó un recuerdo imborrable de su paso por Lima.
La mejor prueba de que no existió una alarma real es que el equipo de seguridad del Papa -y los miles de efectivos de policía que estuvieron en el predio- no cambiaron sus planes ni entraron en acción.
Pasado ese momento inicial, el papa León XIV se dispuso a rezar la misa de despedida en su tierra antes de regresar a la Santa Sede.
Durante su homilía el pontífice hizo énfasis en las figuras como Santo Toribio o Bartolomé de las Casas, que intervinieron en la evangelización del Perú en el siglo XVI.
León XIV concluyó así una visita histórica que tuvo una parada en la Amazonia peruana para reunirse con las comunidades indígenas y un reencuentro muy especial con los feligreses de Chiclayo, la localidad costera donde fue Obispo cuando se llamaba Robert Prevost.
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