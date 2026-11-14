Triple crimen de Florencio Varela: capturaron en Perú a otro integrante del Clan Valverde
Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, peruano de 32 años, miembro de la organización criminal responsable de los brutales asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Abel Josuel Taya Humpire fue capturado en Lima tras un operativo coordinado entre autoridades peruanas, Interpol y la Policía Federal Argentina, sindicado como presunto integrante del Clan Valverde, organización criminal de origen peruano dedicada al narcotráfico e involucrada directamente en el triple crimen de Florencio Varela.
El sospechoso, de nacionalidad peruana y de 32 años, era buscado por la Justicia argentina desde septiembre y figuraba entre los acusados de integrar la organización vinculada al narcotráfico y a una serie de violentos episodios ocurridos en el conurbano bonaerense, como los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
La captura se concretó en el distrito limeño de Santa Anita, luego del intercambio de información entre organismos de seguridad peruanos y argentinos, y con localización posible gracias a la cooperación internacional canalizada a través de Interpol.
Los imputados por el triple crimen de Florencio Varela
De acuerdo con la causa judicial, Taya Humpire habría cumplido funciones dentro de la logística de la organización responsable del triple homicidio ocurrido en Villa Vatteone entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre del año pasado.
Su nombre había aparecido en declaraciones incorporadas al expediente, donde fue mencionado como supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá”, uno de los presuntos referentes de la estructura criminal investigada.
La detención adquiere relevancia porque se produce pocas semanas después del arresto, también en Lima, de Valverde Rodríguez; para los investigadores, ambos formarían parte de un engranaje clave de la organización que operaba entre Argentina y Perú.
Como se sabe, Tony Janzen Valverde Victoriano (alias “Pequeño J”), apuntado como autor material de los crímenes, se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras ser extraditado desde Perú en mayo pasado.
No obstante, la pesquisa aún mantiene objetivos pendientes, ya que Kevin Manuel Valverde Urtecho (alias “Rulos”) continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura internacional, siendo buscado intensamente en nuestro país y el mundo.
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