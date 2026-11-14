Triple crimen de Florencio Varela: capturaron en Perú a otro integrante del Clan Valverde

La detención adquiere relevancia porque se produce pocas semanas después del arresto, también en Lima, de Valverde Rodríguez; para los investigadores, ambos formarían parte de un engranaje clave de la organización que operaba entre Argentina y Perú.

Como se sabe, Tony Janzen Valverde Victoriano (alias “Pequeño J”), apuntado como autor material de los crímenes, se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras ser extraditado desde Perú en mayo pasado.

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

No obstante, la pesquisa aún mantiene objetivos pendientes, ya que Kevin Manuel Valverde Urtecho (alias “Rulos”) continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura internacional, siendo buscado intensamente en nuestro país y el mundo.