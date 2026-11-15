León XIV reza el Ángelus en Cusco y desafía la altura tras su cirugía pulmonar

Más allá de la intensa agenda, la altura de Cusco se erige como uno de los principales retos médicos y logísticos de este domingo. Se anticipa el día más complejo para el pontífice, tanto por las exigencias respiratorias del entorno andino como por su reciente intervención quirúrgica. En octubre, León XIV se sometió a una cirugía torácica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana. Por ese motivo, la visita a Cusco estará marcada por la atención a las condiciones físicas del Santo Padre, que deberá soportar las demandas de la altitud después de la operación.