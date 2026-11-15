León XIV reza el Ángelus en Cusco y desafía la altura tras su cirugía pulmonar
El pontífice afronta en Cusco su jornada más exigente por la altitud y su reciente operación de pulmón, antes de viajar a Pucallpa.
El papa León XIV inició este domingo una de las etapas más duras de su gira por Perú. Bajo una lluvia leve, dejó la Base Aérea de Chiclayo con destino a Cusco, donde prevé reunirse con miles de creyentes y rezar el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.
Tras aterrizar, el Sumo Pontífice participará de un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. El momento central llegará al mediodía (hora local), cuando encabece la oración del Ángelus ante una multitud que se espera numerosa.
Por la tarde, la agenda seguirá en Pucallpa. A las 13.05, el Papa tomará otro avión hacia esa ciudad, donde se encontrará con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16.45 presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La última actividad del día será el regreso a Lima: León XIV saldrá del aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05 y pasará la noche en la capital peruana.
Más allá de la intensa agenda, la altura de Cusco se erige como uno de los principales retos médicos y logísticos de este domingo. Se anticipa el día más complejo para el pontífice, tanto por las exigencias respiratorias del entorno andino como por su reciente intervención quirúrgica. En octubre, León XIV se sometió a una cirugía torácica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana. Por ese motivo, la visita a Cusco estará marcada por la atención a las condiciones físicas del Santo Padre, que deberá soportar las demandas de la altitud después de la operación.
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