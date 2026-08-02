El Papa realizó un reclamo sobre la crisis en Ceuta: "Paz, estabilidad y justicia"
El pontífice manifestó su inquietud por la delicada coyuntura en el enclave español tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos, que dejó más de 70 fallecidos.
León XIV realizó su primera declaración pública sobre la compleja situación migratoria en Ceuta, al manifestar su profunda preocupación durante el Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice elevó sus plegarias para que se alcancen "soluciones de paz, de estabilidad y de justicia" en este territorio español situado en la costa norteafricana.
El pasado jueves, una multitudinaria incursión de personas provenientes de Marruecos, en su gran mayoría cruzando a nado, desbordó la frontera de la ciudad autónoma. Hasta el momento, el trágico saldo del intento masivo de ingreso asciende a 71 migrantes fallecidos, en medio de episodios de violencia.
El reclamo por un abordaje humanitario de la migración constituye uno de los pilares del ministerio de León XIV. Durante su visita a España en junio pasado, el Papa ya había reforzado este mensaje en las Islas Canarias, donde sostuvo encuentros con migrantes y representantes de organizaciones solidarias.
La magnitud del fenómeno ha reactivado el debate en el seno de la Unión Europea sobre el control fronterizo. Según estimaciones policiales, aproximadamente 73.500 personas retornaron a Marruecos, aunque el episodio llevó a que los ministros del Interior comunitarios convoquen una reunión extraordinaria para el próximo martes.
Como respuesta inmediata, el gobierno español implementó una barrera marítima de 500 metros en la frontera acuática entre Ceuta y Marruecos. La estructura, que incorpora boyas y un corredor para patrulleras, busca disuadir nuevos cruces. Esta medida se ajusta al fallo del Tribunal Supremo del 8 de julio, que estableció que las devoluciones en caliente no proceden cuando no existen elementos físicos que impidan el acceso al territorio patrio.
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