El Papa realizó un reclamo sobre la crisis en Ceuta: "Paz, estabilidad y justicia"

Como respuesta inmediata, el gobierno español implementó una barrera marítima de 500 metros en la frontera acuática entre Ceuta y Marruecos. La estructura, que incorpora boyas y un corredor para patrulleras, busca disuadir nuevos cruces. Esta medida se ajusta al fallo del Tribunal Supremo del 8 de julio, que estableció que las devoluciones en caliente no proceden cuando no existen elementos físicos que impidan el acceso al territorio patrio.