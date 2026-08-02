Tragedia en Moscú: una explosión en un restaurante provocó 3 muertos y 21 heridos

Las primeras averiguaciones indican que la mujer llegó con una caja y aseguró que se trataba de un regalo para los organizadores del evento. Ante esa situación, uno de los guardias decidió inspeccionar el paquete y fue en ese instante cuando se produjo la detonación.

Los especialistas sospechan que la explosión habría sido activada a distancia y no descartan que la mujer desconociera que el paquete contenía un explosivo.

Las pericias realizadas en el lugar determinaron que el artefacto tenía una potencia equivalente a un kilogramo de TNT y estaba cargado con balines metálicos, un elemento diseñado para aumentar el alcance y el impacto de la explosión sobre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Las "Siete Hermanas" de Moscú, escenario de la tragedia

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10, hora local, junto a la terraza del restaurante emplazado en la base de una de las emblemáticas torres de la Plaza Kudrinskaya, integrante del conjunto arquitectónico conocido como las "Siete Hermanas", los rascacielos construidos durante la época de Iósif Stalin en la década de 1950.

Tras la explosión, la Policía y los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en el distrito Presnensky, dentro del Anillo de los Jardines. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y de los investigadores.

Al momento del ataque, el restaurante permanecía cerrado al público debido a la realización de un banquete privado. Esa circunstancia permitió limitar la cantidad de personas presentes y agilizar la evacuación de quienes se encontraban en el lugar.

Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades buscan determinar quiénes organizaron el atentado y si existió una estructura detrás del envío del paquete y de la presunta activación remota del explosivo.