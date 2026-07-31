Javier Milei recibió al Nuncio Apostólico con la mira puesta en la visita del papa León XIV a la Argentina

Durante el mismo acto de este viernes Javier Milei también recibió en el salón blanco de Casa Rosada las cartas credenciales de los embajadores de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y de la República de Corea, Lee Chong Hwa.

La llegada del embajador surcoreano coincidió con la visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, quien también se presentó en la casa de Gobierno para una reunión ampliada de la que participaron su delegación y los ministros y funcionarios argentinos.