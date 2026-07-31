Javier Milei recibió al Nuncio Apostólico con la mira puesta en la visita del papa León XIV a la Argentina
Monseñor Michael Wallace Banach es el nuevo representante del Vaticano en Buenos Aires. Su llegada
El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada las Cartas Credenciales del Nuncio Apostólico ante la República Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach. El representante de la Iglesia Católica llegó al país la semana pasada y fue recibido por Pablo Quirno, como una suerte de antesala a lo que podría ser la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre de este año, según trascendidos recientes.
Hace algunos días atrás, las misivas fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien en redes sociales redactó: "Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del papa León XIV como representante ante nuestro país".
"Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos", expresó el titular de Cancillería.
Banach fue recibido además por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.
Una de las primeras tareas del nuevo nuncio será avanzar en la organización del eventual viaje de León XIV a la Argentina, una visita que generó amplia expectativa aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial por parte del Vaticano.
Durante el mismo acto de este viernes Javier Milei también recibió en el salón blanco de Casa Rosada las cartas credenciales de los embajadores de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
La llegada del embajador surcoreano coincidió con la visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, quien también se presentó en la casa de Gobierno para una reunión ampliada de la que participaron su delegación y los ministros y funcionarios argentinos.
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