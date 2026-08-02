Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un ferry

Indonesia, un archipiélago conformado por más de 17.000 islas donde el transporte marítimo es uno de los principales medios de conexión, registra con frecuencia accidentes de este tipo, muchos de ellos asociados a deficiencias en los controles de seguridad.

Tragedia en Moscú: una explosión en un restaurante provocó 3 muertos y 21 heridos

Las autoridades de Rusia trabajan para esclarecer la explosión que se produjo en un restaurante ubicado en las inmediaciones de la Plaza Kudrinskaya, en Moscú. El estallido provocó la muerte de tres personas y dejó 21 heridos, mientras la principal hipótesis apunta a un ataque con un artefacto explosivo improvisado.

Tragedia en Moscú por un artefacto explosivo

Según informó el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia (CNAR), una mujer intentó ingresar al establecimiento con un artefacto explosivo oculto. El dispositivo detonó antes de que pudiera acceder al restaurante, desencadenando una tragedia que dejó tres víctimas fatales.

Entre los fallecidos se encuentra la propia mujer que transportaba el explosivo. El organismo ruso también confirmó la muerte de un guardia de seguridad que intentó impedirle el ingreso tras advertir una actitud sospechosa y de un cliente que se encontraba en el lugar al momento de la explosión.

En las primeras horas posteriores al hecho se había informado un saldo de tres muertos y 15 heridos. Sin embargo, con el correr de la investigación y la actualización de los partes oficiales, la cifra de lesionados ascendió a 21.

Investigan el móvil detrás del ataque terrorista

Los investigadores creen que el verdadero objetivo eran los asistentes a un evento privado que se desarrollaba en la terraza del restaurante. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el fuerte operativo de seguridad dispuesto para el encuentro evitó que el número de víctimas fuera considerablemente mayor.

Las primeras averiguaciones indican que la mujer llegó con una caja y aseguró que se trataba de un regalo para los organizadores del evento. Ante esa situación, uno de los guardias decidió inspeccionar el paquete y fue en ese instante cuando se produjo la detonación.

Los especialistas sospechan que la explosión habría sido activada a distancia y no descartan que la mujer desconociera que el paquete contenía un explosivo.

Las pericias realizadas en el lugar determinaron que el artefacto tenía una potencia equivalente a un kilogramo de TNT y estaba cargado con balines metálicos, un elemento diseñado para aumentar el alcance y el impacto de la explosión sobre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Las "Siete Hermanas" de Moscú, escenario de la tragedia

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10, hora local, junto a la terraza del restaurante emplazado en la base de una de las emblemáticas torres de la Plaza Kudrinskaya, integrante del conjunto arquitectónico conocido como las "Siete Hermanas", los rascacielos construidos durante la época de Iósif Stalin en la década de 1950.

Tras la explosión, la Policía y los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en el distrito Presnensky, dentro del Anillo de los Jardines. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y de los investigadores.

Al momento del ataque, el restaurante permanecía cerrado al público debido a la realización de un banquete privado. Esa circunstancia permitió limitar la cantidad de personas presentes y agilizar la evacuación de quienes se encontraban en el lugar.

Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades buscan determinar quiénes organizaron el atentado y si existió una estructura detrás del envío del paquete y de la presunta activación remota del explosivo.