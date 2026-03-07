Así recibió Donald Trump a Javier Milei en la cumbre "Escudo de las Américas"

Para ratificar su liderazgo y la pertenencia, la cita fue convocada en un hotel en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, propiedad del mandatario estadounidense: el Trump International Beach Resort Miami.

La “Cumbre Escudo de las Américas” tiene como eje la “seguridad y defensa” del continente en ese marco beligerante en el que Donald Trump ha sumido al mundo.

Se trata de un evento que el magnate creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano.