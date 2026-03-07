La condición que puso Irán para suspender sus ataques a países vecinos: "No se dispararán más misiles"
El presidente se disculpó por sus acciones previas, aunque advirtió que responderán ante nuevas agresiones y reafirmó su rechazo a exigencias de rendición.
El Consejo de Liderazgo en funciones en Irán decidió el viernes detener los ataques con misiles y bombardeos hacia países vecinos, después de una semana marcada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y la muerte del ayatolá Alí Jamenei.
Según informó Europa Press, el presidente Masud Pezeshkian comunicó esta resolución en un discurso televisado, aludiendo a la pérdida de la cúpula de seguridad iraní y a la necesidad de redefinir la postura militar inmediata de su país. Pezeshkian transmitió que no ordenarán nuevas incursiones armadas en territorio de naciones colindantes salvo que detecten ataques originados en esos lugares contra suelo iraní.
Pezeshkian reconoció que la ofensiva reciente emprendida por las Fuerzas Armadas de Irán respondió a una situación de gravedad tras los ataques sufridos, que derivaron en la muerte de más de 150 colegialas y la desaparición de altos mandos. El presidente atribuyó esas decisiones militares a una coyuntura de caos y expresó disculpas a los gobiernos de la región, subrayando que la intención principal no era generar hostilidad, sino salvaguardar la integridad territorial. “Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes perdieron la vida en esta brutal agresión”, relató el mandatario. Pezeshkian insistió en que los bombardeos iraníes se dirigieron contra posiciones militares pertenecientes a Estados Unidos y sus aliados regionales, en respuesta al ataque previo.
Aunque el Gobierno iraní confirmó que no realizará más lanzamientos si no recibe provocaciones, países como Arabia Saudí mencionaron que interceptaron al menos cuatro drones y un misil provenientes de Irán tras la reciente escalada de violencia. Emiratos Árabes Unidos, a su vez, reportó la “contención con éxito” de un episodio relacionado con la caída de restos de uno de estos artefactos, sin lamentar heridos. Esos hechos se enmarcan en las represalias adoptadas tras la ofensiva de Washington y Tel Aviv el sábado anterior.
El presidente iraní también respondió a la petición de rendición incondicional lanzada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, la cual calificó como inviable. “La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba”, puntualizó Pezeshkian durante la comparecenca. En el mismo mensaje, evocó la importancia de buscar una salida diplomática al enfrentamiento abierto, reiterando que no existen intenciones de iniciar conflictos con los estados vecinos, a quienes volvió a definir como “hermanos”, en línea con la postura tradicional del Gobierno de Teherán.
El nuevo contexto de seguridad regional tras la muerte del líder supremo iraní profundizó la incertidumbre en los procedimientos militares adoptados en los días posteriores, detalló Europa Press. Pezeshkian mencionó que en la ausencia de los comandantes principales, las fuerzas armadas actuaron por iniciativa propia para proteger las fronteras nacionales y evitar una mayor desestabilización interna. Afirmó que “nuestras fuerzas armadas han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país”.
Por su parte, los gobiernos de los estados árabes colindantes multiplicaron sus alertas y desplazaron medios para interceptar amenazas en medio de la volatilidad regional. Arabia Saudí denunció formalmente la llegada de drones y misiles, mientras que Emiratos Árabes Unidos describió el último incidente como “menor”, ya que sólo causó la caída de escombros sin daños personales ni materiales significativos.
