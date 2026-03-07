La condición que puso Irán para suspender sus ataques a países vecinos: "No se dispararán más misiles"

El nuevo contexto de seguridad regional tras la muerte del líder supremo iraní profundizó la incertidumbre en los procedimientos militares adoptados en los días posteriores, detalló Europa Press. Pezeshkian mencionó que en la ausencia de los comandantes principales, las fuerzas armadas actuaron por iniciativa propia para proteger las fronteras nacionales y evitar una mayor desestabilización interna. Afirmó que “nuestras fuerzas armadas han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país”.

Por su parte, los gobiernos de los estados árabes colindantes multiplicaron sus alertas y desplazaron medios para interceptar amenazas en medio de la volatilidad regional. Arabia Saudí denunció formalmente la llegada de drones y misiles, mientras que Emiratos Árabes Unidos describió el último incidente como “menor”, ya que sólo causó la caída de escombros sin daños personales ni materiales significativos.