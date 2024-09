El Príncipe Harry cumple 40 años: así lo saludó la Familia Real por primera vez en 4 años

La única ocasión en la que todos volvieron a reunirse fue por el fallecimiento de Isabel II, un acontecimiento que marcó al mundo porque con la muerte de Felipe de Edimburgo solamente estuvo presente el Príncipe Harry. Sin embargo, todo indica que tras tantas disputas públicas y privadas, el endeble momento que vive la familia Real con el Rey Carlos y Kate Middleton diagnosticados con cáncer, permitió un acercamiento entre ellos y el duque de Sussex.

Esto es porque este 15 de septiembre del 2024 se cumplen 40 años desde que el hijo menor de Lady Diana de Gales llegó al mundo en el Ala Lindo del hospital St. Mary's, ubicado en el barrio de Paddington. Es por eso que, en esta fecha tan especial, el Rey Carlos III y el Príncipe William decidieron hacer a un lado las disputas y saludar, después de cuatro años, de manera pública al Príncipe Harry. A través de sus cuentas oficiales, le dedicaron dos saludos muy especiales.

"Le deseamos al Duque de Sussex un muy feliz cumpleaños número 40", escribieron desde su cuenta de Instagram oficial junto a una fotografía del Príncipe en solitario donde se lo puede ver muy sonriente.

