Trump endureció su discurso contra Petro: sugirió una posible acción directa en Colombia

En ese mismo texto, Petro también rechazó los dichos de Trump sobre su persona: “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump”.

El cruce no fue un hecho aislado. El sábado, durante una conferencia en Florida posterior al operativo en Venezuela, Trump ya había enviado advertencias al mandatario colombiano, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo. En aquella ocasión, le sugirió que debía “cuidarse el trasero”, en otra frase que profundizó el deterioro del vínculo bilateral.