Alvin Hellerstein, el juez histórico que quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado se encuentran las reclamaciones por daños derivados del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y el expediente contra Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump. Estos antecedentes refuerzan la idea de que Hellerstein está habituado a manejar causas bajo fuerte presión mediática y política.

Además, el magistrado también tiene a su cargo el caso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, antiguo jefe de inteligencia del chavismo. Carvajal, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal, decidió colaborar con la Justicia estadounidense y se declaró culpable de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo. Según la causa, su testimonio será clave en el juicio contra Maduro.

En los últimos años, Hellerstein dictó resoluciones que tanto respaldaron como limitaron decisiones de la administración de Donald Trump. Entre ellas, fallos que bloquearon deportaciones por fundamentos constitucionales y resoluciones que rechazaron pedidos de reducción de condena basados en criterios religiosos o de nacionalidad. Su rol en el proceso contra Maduro lo coloca ahora en el centro de una causa histórica, con implicancias judiciales y geopolíticas que trascienden las fronteras de Estados Unidos.