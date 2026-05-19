El pueblo que se volvió furor por subastar terrenos a precios regalados
Se trata de un pequeño municipio situado dentro de la provincia de Cuenca que sigue en su lucha por atraer a jóvenes y emprendedores.
Un pequeño pueblo de España, ubicado a solo dos horas de Madrid, se convirtió en uno de los ejemplos más curiosos de la lucha contra la despoblación rural en el país. A pesar de su gran popularidad por subastar terrenos a precios irrisorios, continúa en la búsqueda de jóvenes y emprendedores, a quienes atrae de las formas más fascinantes.
Se trata de Olmeda de la Cuesta, un municipio español de solo 16 habitantes situado en la provincia de Cuenca, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que supo ganarse popularidad internacional hace algunos años gracias una idea pionera impulsada por su ayuntamiento: subastar terrenos abandonados o en ruinas a precios irrisorios.
La única condición obligatoria para los compradores era construir una vivienda en un plazo máximo de tres años para forzar el movimiento de albañiles, familias y nuevos proyectos en el pueblo.
Gracias a esta idea, Olmeda de la Cuesta logró atraer a ciudadanos de distintas partes del mundo, poniéndole un freno a lo que parecía una desaparición inminente del pueblo.
Actualmente, se siguen tramitando y construyendo proyectos fruto de estas últimas subastas. En su renovación, el pueblo apuesta a mantener la tradición integrada con construcciones modernas y hasta sostenibilidad energética.
Empleo en Olmeda de la Cuesta
La oferta laboral en este pueblo de España no es variada, aunque pueden probar suerte aquellos que se dediquen al turismo rural, hotelería, gastronomía, artesanías y oficios, construcción y refacción de viviendas, agricultura y ganadería.
En cuestiones legales, quienes deseen instalarse permanentemente en Olmeda de la Cuesta deberán contar con ciudadanía europea, visa o permiso de residencia.
Desde el propio ayuntamiento continúan adelante con la idea de impulsar proyectos para atraer emprendedores y personas interesadas en desarrollar actividades que promuevan principalmente el crecimiento del pueblo.
Cómo es Olmeda de la Cuesta
En cuanto a la geografía del lugar, Olmeda de la Cuesta se caracteriza por ser un lugar silencioso, rodeado de paisajes rurales y con un ritmo mucho más apaciguado que el de las grandes ciudades de España.
En verano y durante los fines de semana suele verse más gente gracias a la presencia de los turistas que llegan curiosos a conocer este pueblo tan particular.
Por el contrario, durante el invierno, las calles se quedan casi en completo silencio y la vida diaria se sostiene gracias a un puñado de personas mayores y el bar local.
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