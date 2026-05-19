El pueblo que se volvió furor por subastar terrenos a precios regalados

Actualmente, se siguen tramitando y construyendo proyectos fruto de estas últimas subastas. En su renovación, el pueblo apuesta a mantener la tradición integrada con construcciones modernas y hasta sostenibilidad energética.

Empleo en Olmeda de la Cuesta

olmeda de la cuesta Olmeda de la Cuesta se encuentra en la provincia de Cuenca

La oferta laboral en este pueblo de España no es variada, aunque pueden probar suerte aquellos que se dediquen al turismo rural, hotelería, gastronomía, artesanías y oficios, construcción y refacción de viviendas, agricultura y ganadería.

En cuestiones legales, quienes deseen instalarse permanentemente en Olmeda de la Cuesta deberán contar con ciudadanía europea, visa o permiso de residencia.

Desde el propio ayuntamiento continúan adelante con la idea de impulsar proyectos para atraer emprendedores y personas interesadas en desarrollar actividades que promuevan principalmente el crecimiento del pueblo.

Cómo es Olmeda de la Cuesta

Olmeda de la Cuesta Olmeda de la Cuesta

En cuanto a la geografía del lugar, Olmeda de la Cuesta se caracteriza por ser un lugar silencioso, rodeado de paisajes rurales y con un ritmo mucho más apaciguado que el de las grandes ciudades de España.

En verano y durante los fines de semana suele verse más gente gracias a la presencia de los turistas que llegan curiosos a conocer este pueblo tan particular.

Por el contrario, durante el invierno, las calles se quedan casi en completo silencio y la vida diaria se sostiene gracias a un puñado de personas mayores y el bar local.