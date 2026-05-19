El eclipse solar total más largo del siglo tiene fecha: cuándo será y dónde se lo podrá ver

A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.

Amplias regiones del mundo observarán al menos una fase parcial. Habrá visibilidad parcial en el norte de Asia, el norte y oeste de África y gran parte de América del Norte. También se registra en áreas del océano Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Dentro de la zona de oscuridad total figuran localidades del extremo norte como Station Nord, en Groenlandia. Islandia ofrece puntos de observación en Ísafjörður, Borgarnes, Reikiavik y Keflavík.

La agencia Sinc destaca que el eclipse cruza España de oeste a este. El trayecto va desde A Coruña hasta Palma de Mallorca. En la mitad norte peninsular y en Baleares se observa la fase completa. En la mitad sur el eclipse es parcial. Galicia es la primera región española que recibe la totalidad. En A Coruña el proceso comienza a las 19:31. El máximo llega a las 20:28 y finaliza a las 21:22. La duración de la oscuridad total es de 76 segundos en esta zona.

Localidades como Santander, Bilbao, Gijón, Oviedo, Lugo, Zaragoza, Valladolid y Valencia verán el ocultamiento. En las islas Baleares llega a Ibiza, Mahón y Alcúdia. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que España se ubica en el tramo final de la franja.

El eclipse coincide con la puesta del Sol cerca del horizonte. Por este motivo, la institución recomienda la observación desde un lugar despejado sin obstáculos hacia el oeste. Este evento precede a la noche de máxima actividad de las Perseidas. La combinación permite el avistamiento del eclipse y la posterior lluvia de meteoros en un mismo ciclo astronómico.