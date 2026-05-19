El eclipse solar total más largo del siglo tiene fecha: cuándo será y dónde se lo podrá ver
Una alineación espacial oscurecerá diversas regiones terrestres durante agosto; la Luna ocultará por completo al sol.
Un eclipse solar total atravesará el hemisferio norte desde el Ártico hasta el mar Mediterráneo este año. El fenómeno astronómico se produce por la interposición exacta de la Luna frente al Sol y proyecta una sombra de oscuridad absoluta sobre una franja terrestre. Diversos países de Europa, como España e Islandia, registrarán el evento tras 27 años de ausencia de este tipo de ocultaciones en la región.
Según EFE, Euskadi, y especialmente Álava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183.
¿Cuándo y dónde ocurrirá el eclipse solar total de 2026?
El próximo 12 de agosto de 2026 el mundo presenciará un fenómeno de oscuridad absoluta. El sitio especializado Time and Date explica que el evento sucede en una fecha que marca el regreso de la totalidad a Europa continental. La sombra se aprecia desde zonas de Rusia, Groenlandia, Islandia y España. Estos países quedan alineados con el recorrido central de la sombra lunar.
El cronograma global, calculado en tiempo universal coordinado (UTC), indica que la primera fase parcial comienza a las 15:34. La totalidad inicia a las 16:58 y alcanza su punto máximo a las 17:46. Este proceso termina a las 18:34 y el último contacto parcial se produce a las 19:57.
¿Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo?
Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las "Perlas de Baily“, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna.
A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.
Amplias regiones del mundo observarán al menos una fase parcial. Habrá visibilidad parcial en el norte de Asia, el norte y oeste de África y gran parte de América del Norte. También se registra en áreas del océano Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Dentro de la zona de oscuridad total figuran localidades del extremo norte como Station Nord, en Groenlandia. Islandia ofrece puntos de observación en Ísafjörður, Borgarnes, Reikiavik y Keflavík.
La agencia Sinc destaca que el eclipse cruza España de oeste a este. El trayecto va desde A Coruña hasta Palma de Mallorca. En la mitad norte peninsular y en Baleares se observa la fase completa. En la mitad sur el eclipse es parcial. Galicia es la primera región española que recibe la totalidad. En A Coruña el proceso comienza a las 19:31. El máximo llega a las 20:28 y finaliza a las 21:22. La duración de la oscuridad total es de 76 segundos en esta zona.
Localidades como Santander, Bilbao, Gijón, Oviedo, Lugo, Zaragoza, Valladolid y Valencia verán el ocultamiento. En las islas Baleares llega a Ibiza, Mahón y Alcúdia. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que España se ubica en el tramo final de la franja.
El eclipse coincide con la puesta del Sol cerca del horizonte. Por este motivo, la institución recomienda la observación desde un lugar despejado sin obstáculos hacia el oeste. Este evento precede a la noche de máxima actividad de las Perseidas. La combinación permite el avistamiento del eclipse y la posterior lluvia de meteoros en un mismo ciclo astronómico.
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