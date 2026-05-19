El hijo del fundador de Mango fue liberado tras pagar una una millonaria fianza

Jonathan Andic Isak Andic Isak Andic y su hijo Jonathan Andic

El accidente que conmocionó a España

El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic, de 71 años, cayó al vacío mientras hacía senderismo junto a su hijo Jonathan en una zona montañosa a las afueras de Barcelona.

El empresario, que construyó desde cero una de las mayores firmas de moda del mundo, murió en el acto. Jonathan, el mayor de los tres hijos de Andic, era el único que lo acompañaba en ese paseo.

La investigación se archivó provisionalmente a comienzos de 2025, pero meses después la justicia decidió reabrirla y profundizar las pesquisas.

la policía catalana analizó el teléfono celular de Jonathan y que la jueza tomó declaración a familiares y allegados, incluidas las otras dos hijas del empresario.

Este martes, los Mossos d’Esquadratrasladaron a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, a unos 30 kilómetros de Barcelona, para que vuelva a declarar.

El presente de Jonathan Andic y la empresa

Actualmente, Jonathan Andic es vicepresidente del Consejo de administración de Mango. En la década pasada, estuvo brevemente al mando de la compañía, pero su padre retomó el control poco después.

En un video publicitario de 2023, Jonathan afirmaba: “Si uno tiene claro dónde quiere llegar, y avanza siempre adelante, acaba alcanzando sus objetivos”.

La detención de Jonathan Andic reavivó el misterio en torno a la muerte de su padre y puso en el centro de la escena a una de las familias más poderosas del mundo de la moda.