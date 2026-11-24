El regreso de Jensen Huang a Nvidia le generó ganancias a Donald Trump por hasta 15 millones de dólares
Donald Trump dijo haber sido el artífice detrás de la decisión del directorio de Nvidia de dar marcha a trás y devolver el control de la empresa a Jensen Huang.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump obtuvo una ganancia de hasta 15 millones de dólares por su participación en Nvidia, luego de que las acciones de la compañía se dispararan un 31,5% en Wall Street tras el regreso de Jensen Huang como CEO. El salto bursátil elevó en unos 950 mil millones de dólares el valor de mercado del fabricante de procesadores clave para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
La cifra surge de una estimación basada en las declaraciones financieras de Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Según esos documentos, el mandatario estadounidense podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre, el último período informado. Como las presentaciones oficiales consignan rangos y no cantidades exactas, no es posible determinar con precisión cuánto ganó con la suba.
El propio Trump reconoció que intervino para facilitar el regreso de Huang a la conducción de la compañía. “Hablé con ellos, digámoslo así”, aseguróel lunes a CNBC. “Y los convencí... Hice el trato”, concluyó.
Huang, cofundador de Nvidia en 1993, había dejado su cargo después de que trascendieran denuncias sobre supuestas relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer sospechada de tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos y otras dos con empleadas de la compañía. La junta directiva resolvió restituirlo tras la intervención del presidente estadounidense.
De acuerdo con una revisión de la BBC sobre las declaraciones patrimoniales de los últimos dos años, Trump compró acciones de Nvidia por montos que oscilaron entre 23 millones de dólares y 86 millones de dólares. También vendió parte de su participación desde que regresó a la Casa Blanca, con ganancias estimadas de entre 3,5 millones y 0,2 millones de dólares.
El regreso de Jensen Huang
El regreso de Huang a la conducción de Nvidia tuvo repercusiones en los mercados internacionales. En detalle, después de que se generara un fuerte avance de Wall Street el lunes, las principales bolsas de Asia-Pacífico registraron subas durante la rueda del martes, en una nueva jornada de impulso para las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.
Las acciones de Nvidia subieron 31,5% en Wall Street y avanzaron 39,52 dólares hasta los 165,05 dólares, en una jornada en la que la compañía sumó más de 930 mil millones de dólares a su capitalización bursátil. El salto se produjo después de que el directorio anunciara la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta, en un giro respecto de la decisión que había tomado apenas unos días antes, en medio del escándalo por sus relaciones extramatrimoniales.
Los papeles de la principal fabricante de procesadores habían acumulado una caída del 27,7% desde la salida de Huang, el pasado 12 de noviembre. Su regreso al frente de la empresa buscó poner fin a la crisis que había sacudido a la conducción y devolver estabilidad a la compañía. Pese al fuerte rebote de este lunes, las acciones todavía no recuperaron el nivel que tenían antes de la renuncia del ejecutivo.
Por su parte, el índice TW50 de Taiwán avanzó un 9,5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 6,5%, impulsado por las compañías de semiconductores SK Hynix y Samsung Electronics. En Japón, el Nikkei subió casi un 4%. En contraste, los mercados europeos operaron mayormente estables.
Sin embargo, las acciones de Nvidia retrocedían un 4,1% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta los 158,26 dólares. Los inversores comenzaron a incorporar las repercusiones políticas de la intervención de Trump en la decisión de la junta directiva. Para la jornada del martes, se esperaba que los principales índices estadounidenses abrieran con leves bajas.
La recuperación de las acciones tecnológicas se produce después de varios meses de volatilidad, marcados por las dudas sobre el nivel de endeudamiento de las empresas para financiar la infraestructura de inteligencia artificial y la posibilidad de que el triunfo demócrata en las elecciones de medio término impulse una regulación más estricta en Estados Unidos.
Más allá de la recuperación de las acciones, participación del presidente en el regreso de Huang también generó cuestionamientos desde el Partido Demócrata. El senador por Arizona Ruben Gallego pidió investigar las operaciones bursátiles realizadas antes del anuncio de la compañía.
“Tenemos que investigar qué posiciones en acciones se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia”, escribió en X. Más tarde, agregó: “Trump podría haber comenzado a pinchar la burbuja de la inteligencia artificial”.
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