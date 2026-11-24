El regreso de Jensen Huang

El regreso de Huang a la conducción de Nvidia tuvo repercusiones en los mercados internacionales. En detalle, después de que se generara un fuerte avance de Wall Street el lunes, las principales bolsas de Asia-Pacífico registraron subas durante la rueda del martes, en una nueva jornada de impulso para las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia subieron 31,5% en Wall Street y avanzaron 39,52 dólares hasta los 165,05 dólares, en una jornada en la que la compañía sumó más de 930 mil millones de dólares a su capitalización bursátil. El salto se produjo después de que el directorio anunciara la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta, en un giro respecto de la decisión que había tomado apenas unos días antes, en medio del escándalo por sus relaciones extramatrimoniales.

Nvidia reincorporó a Jensen Huang y las acciones se disparan en Wall Street

Los papeles de la principal fabricante de procesadores habían acumulado una caída del 27,7% desde la salida de Huang, el pasado 12 de noviembre. Su regreso al frente de la empresa buscó poner fin a la crisis que había sacudido a la conducción y devolver estabilidad a la compañía. Pese al fuerte rebote de este lunes, las acciones todavía no recuperaron el nivel que tenían antes de la renuncia del ejecutivo.

Por su parte, el índice TW50 de Taiwán avanzó un 9,5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 6,5%, impulsado por las compañías de semiconductores SK Hynix y Samsung Electronics. En Japón, el Nikkei subió casi un 4%. En contraste, los mercados europeos operaron mayormente estables.

Sin embargo, las acciones de Nvidia retrocedían un 4,1% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta los 158,26 dólares. Los inversores comenzaron a incorporar las repercusiones políticas de la intervención de Trump en la decisión de la junta directiva. Para la jornada del martes, se esperaba que los principales índices estadounidenses abrieran con leves bajas.

La recuperación de las acciones tecnológicas se produce después de varios meses de volatilidad, marcados por las dudas sobre el nivel de endeudamiento de las empresas para financiar la infraestructura de inteligencia artificial y la posibilidad de que el triunfo demócrata en las elecciones de medio término impulse una regulación más estricta en Estados Unidos.

Más allá de la recuperación de las acciones, participación del presidente en el regreso de Huang también generó cuestionamientos desde el Partido Demócrata. El senador por Arizona Ruben Gallego pidió investigar las operaciones bursátiles realizadas antes del anuncio de la compañía.

“Tenemos que investigar qué posiciones en acciones se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia”, escribió en X. Más tarde, agregó: “Trump podría haber comenzado a pinchar la burbuja de la inteligencia artificial”.