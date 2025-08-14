El rey Carlos III abandona sus tareas reales y el príncipe William toma el mando

En basea a esto, actualmente, la monarquía británica se encuentra en una fase de transformación que se enfoca en la preparación del príncipe William, primero en la línea sucesoria, para asumir el trono. En especial, claro, teniendo en cuenta que la salud del hijo de Isabel II se encuentra endeble desde el comienzo de su tratamiento oncológico. Por eso es el mismo rey quien decidió delegarle muchas funciones al heredero al trono quien se consolida ya como una de las figuras referentes dentro de la institución legendaria de Inglaterra.