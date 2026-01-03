El secretario General de la ONU: El ataque de EEUU a Venezuela sienta "un precedente peligroso"
El Secretario General de la ONU advirtió que la acción castrense podría tener implicaciones preocupantes para la región y el máximo responsable de velar por los derechos humanos recuerda que es primordial proteger a la población venezolana.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó una profunda preocupación por la acción militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela en las primeras horas del sábado, hecho que se produce tras un extenso período de aumento de hostilidades.
Según informaciones de medios, alrededor de las 2 de la mañana, hora de Caracas, se inició una ofensiva aérea con bombardeos sobre infraestructuras castrenses y detonaciones en la capital nacional. La operación habría tenido una duración de dos horas.
Las autoridades venezolanas decretaron el estado de excepción y reportaron la posibilidad de víctimas mortales, información que aún no ha sido verificada.
Trump habló sobre la captura de Maduro: "Nosotros vamos a administrar Venezuela"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dio una conferencia tras el ataque a Venezuela de este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Trump sostuvo frente al mundo: “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”.
“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, sostuvo el presidente de EE UU durante su frente a la prensa. Consideró también que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.
