El Senado de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de Santiago Peña y avanza el juicio político
Tras el rechazo del Senado de Paraguay de otorgarle una prórroga de 72 horas, Santiago Peña debía acudir al recinto para presentar su descargo y no lo hizo.
La crisis financiera y política de Paraguay se profundizó aún más todavía este viernes luego de que el presidente Santiago Peña no se presentara ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra por el escándalo de ueno bank. Peña esquivó sus obligaciones luego de que la Cámara Alta había rechazado previamente, con 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones, el pedido del mandatario para obtener una prórroga de 72 horas. Tras la decisión, los legisladores dispusieron un cuarto intermedio para darle tiempo a comparecer.
Sin embargo, vencido el plazo, Peña no llegó al Congreso. El Senado volvió a sesionar y votó continuar con el juicio político. Posteriormente, levantó la sesión y anunció que definiría cómo avanzar con el procedimiento.
Por su parte el presidente del Senado, Basilio Núñez, había anticipado que contaban con los votos necesarios para concretar la destitución y estimó que podría existir unanimidad.
A la par del avance del proceso de destitución de Peña en el Senado, la Policía y el Ministerio Público del país vecino incautaron un yate perteneciente a Miguel Vázquez, directivo del ahora quebrado ueno bank, quien permanece detenido. El operativo se realizó durante la madrugada del viernes en San Juan del Paraná, cerca de la frontera con la Argentina. Según las fuentes citadas por medios paraguayos, la embarcación habría sido trasladada hacia Uruguay.
Además, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de unos 40 mil millones de guaraníes —alrededor de 6,4 millones de dólares— que tenía depositados en la entidad.
Peña continúa formalmente en la Presidencia, ya que el Congreso no logró tratar su renuncia por falta de quórum. La definición sobre su futuro político permanece ahora en manos del Parlamento.
Crisis en Paraguay
El por ahora todavía presidente de Paraguay, Santiago Peña, había solicitado este viernes una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra.
La petición fue presentada mediante una nota enviada al presidente del Congreso Naciona en la que Peña alegó que recibió la notificación oficial a las 22:15 horas del jueves, restándole menos de 12 horas para presentarse a la audiencia estipulada para este viernes a las 10:00.
Además, el presidente paraguayo señaló que un lapso tan breve es "insuficiente para cumplir los estándares de un Estado de derecho" y para poder designar un abogado de confianza frente a un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos.
El proceso de juicio político fue impulsado por la Cámara de Diputados tras el colapso financiero y "corralito" de ueno bank. Peña había presentado su renuncia el jueves al mediodía debido a este escándalo, pero continúa en funciones dado que la sesión del Congreso para tratar su dimisión se levantó por falta de quórum.
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