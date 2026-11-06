El Senado de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de Santiago Peña y avanza el juicio político

Peña continúa formalmente en la Presidencia, ya que el Congreso no logró tratar su renuncia por falta de quórum. La definición sobre su futuro político permanece ahora en manos del Parlamento.

Crisis en Paraguay

El por ahora todavía presidente de Paraguay, Santiago Peña, había solicitado este viernes una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra.

La petición fue presentada mediante una nota enviada al presidente del Congreso Naciona en la que Peña alegó que recibió la notificación oficial a las 22:15 horas del jueves, restándole menos de 12 horas para presentarse a la audiencia estipulada para este viernes a las 10:00.

Además, el presidente paraguayo señaló que un lapso tan breve es "insuficiente para cumplir los estándares de un Estado de derecho" y para poder designar un abogado de confianza frente a un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos.

El proceso de juicio político fue impulsado por la Cámara de Diputados tras el colapso financiero y "corralito" de ueno bank. Peña había presentado su renuncia el jueves al mediodía debido a este escándalo, pero continúa en funciones dado que la sesión del Congreso para tratar su dimisión se levantó por falta de quórum.