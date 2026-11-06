Paraguay: ueno bank inmovilizó más de 325 mil dólares de una colecta nacional para los bomberos voluntarios

Santiago Peña enfrenta un juicio político

Y contó que cuando empezaron los rumores consultó a la gerente de ueno, Diana Mongelós, con quien realizó las tratativas para vincular a la entidad a la campaña de la colecta, y la directiva le aseguró que no había problema alguno y que era una “cuestión política” nada más.

“Consultamos y dijeron que era una cuestión política para desestabilizar. La gerente Diana Mongelós dijo que contaban con la solvencia, que nada iba a ocurrir. Y ahora nos encontramos en esta situación”, se lamentó.

Canan explicó además que ueno bank estuvo vinculado a dos colectas, la última de ellas realizada en octubre pasado. En total, las cuentas de los bomberos voluntarios tenían un total de 325 mil dólares, de los cuales 227 mil dólares corresponden a lo recaudado mediante la colecta y la suma restante, a fondos propios de la institución.

Impacto en 140 cuarteles

“Es mucho dinero para nosotros y por sobre todo, lo que más nos duele es que es el aporte de la ciudadanía que confió en nosotros. Esta situación, que hoy este dinero esté retenido, golpea bastante la operatividad en nuestros cuarteles y nos deja en una situación complicada para poder prestar servicio”, aseguró.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay tiene 140 cuarteles en el país, con aproximadamente 6.500 bomberos. Canan comentó que tras la intervención a ueno, la ansiedad se apoderó de los cuarteles y las llamadas no cesan y hasta ahora, la incertidumbre es total.

“Todos están preguntando, quieren saber cómo vamos a hacer, pedimos calma a nuestros cuarteles”, señaló, tras comentar que el dinero recaudado es utilizado para la cobertura de necesidades que van desde el mantenimiento o reparación de vehículos de rescate hasta mejoras estructurales en sus cuarteles, además de los costos operativos que cada servicio tiene.

ueno bank

El costo operativo de un servicio de rescate por accidente vehicular con traslado en ambulancia es, en promedio, de 250 dólares. Considerando el promedio de 123 casos que se registran al mes en la capital, da un total de 30 mil dólares únicamente para este servicio.

El costo de la asistencia a un caso de incendio vehicular es de 820 dólares y solamente en Asunción, se registran 8 casos por mes, que en total cuesta 6.500 dólares mensuales.

Asimismo, en caso de un incendio de gran magnitud, los costos se multiplican y trepan a 57 mil dólares si concurren 10 a 15 vehículos de distinto porte, con más personal y horas de trabajo, lo que implica un gran desgaste operativo y económico.