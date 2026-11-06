Paraguay: Santiago Peña busca demorar el inicio del juicio político en su contra

El pedido busca postergar su comparecencia ante la Cámara de Senadores a fin de reestructurar su estrategia legal.

ueno bank inmovilizó más de 325 mil dólares de una colecta nacional para los bomberos voluntarios

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Capitán Principal Lorena Canan, confirmó este viernes que todos los fondos que logarron recaudarse en la colecta nacional que se realizó días atrás para colaborar con el funcionamiento de ese cuerpo, quedaron inmovilizados en ueno bank. Se trata de más de 325 mil dólares a los que, al igual que 3 millones de paraguayos con sus ahorros, les fue impedido su acceso y pone en entredicho la operatividad de los cuarteles.

“Nos sentimos dolidos y estafados por esta situación. Pedimos calma a los cuarteles”, aseguró Canan y detalló la acuciante situación que están atravesando debido a la retención de los fondos necesarios para poder funcionar correctamente.

Canan explicó que si bien operan con otros bancos, hace un año firmaron un acuerdo con ueno bank para la colecta nacional, en virtud del cual todo lo que recaudaban en cada uno de los cuarteles que tienen repartidos a lo largo y ancho de todo el país, era destinado a las cuentas del CBVP en la ahora desaparecida entidad bancaria

En ese sentido, explicó que tenían habilitadas 50 cuentas corrientes con la misma persona jurídica, situación que les preocupa sobre manera debidio a que la normativa vigente prevé una cobertura de garantía de apenas 27 mil dólares por personería jurídica.

“Estamos muy preocupados, porque lo que se contempla es la devolución por personería jurídica pero no por cuentas. Intentamos ver si pueden hacer excepción, estamos en la última parte de la lista. Estamos consultando los movimientos administrativos para ir viendo en que instancia recurrir”, explicó Canan.

Y contó que cuando empezaron los rumores consultó a la gerente de ueno, Diana Mongelós, con quien realizó las tratativas para vincular a la entidad a la campaña de la colecta, y la directiva le aseguró que no había problema alguno y que era una “cuestión política” nada más.

“Consultamos y dijeron que era una cuestión política para desestabilizar. La gerente Diana Mongelós dijo que contaban con la solvencia, que nada iba a ocurrir. Y ahora nos encontramos en esta situación”, se lamentó.

Canan explicó además que ueno bank estuvo vinculado a dos colectas, la última de ellas realizada en octubre pasado. En total, las cuentas de los bomberos voluntarios tenían un total de 325 mil dólares, de los cuales 227 mil dólares corresponden a lo recaudado mediante la colecta y la suma restante, a fondos propios de la institución.

Impacto en 140 cuarteles

“Es mucho dinero para nosotros y por sobre todo, lo que más nos duele es que es el aporte de la ciudadanía que confió en nosotros. Esta situación, que hoy este dinero esté retenido, golpea bastante la operatividad en nuestros cuarteles y nos deja en una situación complicada para poder prestar servicio”, aseguró.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay tiene 140 cuarteles en el país, con aproximadamente 6.500 bomberos. Canan comentó que tras la intervención a ueno, la ansiedad se apoderó de los cuarteles y las llamadas no cesan y hasta ahora, la incertidumbre es total.

“Todos están preguntando, quieren saber cómo vamos a hacer, pedimos calma a nuestros cuarteles”, señaló, tras comentar que el dinero recaudado es utilizado para la cobertura de necesidades que van desde el mantenimiento o reparación de vehículos de rescate hasta mejoras estructurales en sus cuarteles, además de los costos operativos que cada servicio tiene.

El costo operativo de un servicio de rescate por accidente vehicular con traslado en ambulancia es, en promedio, de 250 dólares. Considerando el promedio de 123 casos que se registran al mes en la capital, da un total de 30 mil dólares únicamente para este servicio.

El costo de la asistencia a un caso de incendio vehicular es de 820 dólares y solamente en Asunción, se registran 8 casos por mes, que en total cuesta 6.500 dólares mensuales.

Asimismo, en caso de un incendio de gran magnitud, los costos se multiplican y trepan a 57 mil dólares si concurren 10 a 15 vehículos de distinto porte, con más personal y horas de trabajo, lo que implica un gran desgaste operativo y económico.