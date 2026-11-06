El suegro del príncipe Harry fue arrestado por posesión de material de abuso sexual infantil

Para cuando su hija llegó a la pantalla de televisión como actriz de "Suits" la relación con ella se había cortado y ni siquiera fue invitado a la boda real, en 2018.

Pero en algún momento de los últimos años un desmejorado Thomas Markle fue trasladado al geriátrico Maravida Senior Living, en Lakeland, Florida, en los Estados Unidos.

Tras haber tenido que pasar por la amputación de una de sus piernas en una operación realizada en Filipinas, el hombre quedó en silla de ruedas y así se lo vio este viernes, al salir del juzgado luego de haber pagado su fianza.

El hombre quedó bajo arresto domiciliario debido a su salud.

Por el momento, el padre de Meghan Markle sólo confirmó que entiende cuáles son los cargos en su contra -que pueden involucrar desde la posesión hasta la producción de material de abuso infantil- pero no hizo declaraciones.

Sí negó públicamente los cargos al Daily Mail, cuyos fotógrafos y corresponsales siguieron el paso a paso del traslado para registrar el momento.

El arresto del padre de Meghan Markle se da en un momento delicado en el que la duquesa de Sussex y su marido, que es el hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, volvieron a vivir al Reino Unido tras seis años de una suerte de exilio autoimpuesto en Estados Unidos.

La intención del príncipe Harry y su esposa era dejar el trabajo full time como royals y concentrarse en su vida privada, pero apenas pusieron un pie en el Reino Unido se reavivó la llama del escándalo hecho a la medida de los tabloides.