Donald Trump echa a su jefa de Gabinete y la reemplaza con un duro antiinmigración
Tras el duro revés en las elecciones legislativas, el republicano decidió hacer cambios en la Casa Blanca y designó a Stephen Miller en el importante puesto.
Luego de la durísima derrota sufrida por los republicanos en las elecciones legislativas de medio término, Donald Trump anunció un importante cambio en la Casa Blanca, al despedir a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, y designar en su lugar a Stephen Miller.
Miller, de 41 años, es considerado uno de los colaboradores más cercanos al mandatario y fue el propio Trump quien comunicó la noticia a través de su red Truth Social, donde destacó que el funcionario es uno de sus asesores de mayor confianza.
La salida de Wiles se produce en medio de una etapa de reacomodamiento político en las más altas esferas del poder tras los resultados adversos en las elecciones de mitad de mandato que llevaron a que los republicanos perdieran la mayoría en el Congreso.
En su publicación, el magnate neoyorquino elogió la labor desarrollada por Wiles hasta ahora, teniendo en cuenta que, si bien dejará el cargo, continuará vinculada al entorno presidencial al incorporarse al equipo de operaciones políticas del presidente.
Señal de endurecimiento de las políticas de Trump
La llegada de Stephen Miller a uno de los puestos más influyentes de Washington refuerza la presencia de dirigentes identificados con el ala más dura del trumpismo, siendo uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias impulsadas por Trump.
Desempeñó además un papel central tanto en la elaboración de discursos presidenciales durante el primer mandato como en el diseño de iniciativas vinculadas al control fronterizo y la inmigración.
Nacido en California en 1985 y graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke, Miller comenzó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y posteriormente para el entonces senador Jeff Sessions.
Su influencia dentro del movimiento conservador creció con la campaña presidencial de Trump en 2016, hasta convertirse con el tiempo en una de las figuras más relevantes del cerrado círculo presidencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario