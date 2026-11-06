Donald Trump echa a su jefa de Gabinete y la reemplaza con un duro antiinmigración

Desempeñó además un papel central tanto en la elaboración de discursos presidenciales durante el primer mandato como en el diseño de iniciativas vinculadas al control fronterizo y la inmigración.

Nacido en California en 1985 y graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke, Miller comenzó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y posteriormente para el entonces senador Jeff Sessions.

Su influencia dentro del movimiento conservador creció con la campaña presidencial de Trump en 2016, hasta convertirse con el tiempo en una de las figuras más relevantes del cerrado círculo presidencial.