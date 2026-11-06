Detuvieron a Santiago Peña tras su destitución por juicio político en el Congreso de Paraguay
Tras ser destituido en el marco de un juicio político tras la quiebra de ueno bank, Santiago Peña permanece detenido en su casa.
En una jornada de extrema tensión política e institucional, el Ministerio Público de Paraguay ordenó este viernes 6 de noviembre la detención del ahora expresidente de la República, Santiago Peña. La medida judicial fue dictada escasas horas después de que el Congreso Nacional decidiera destituirlo a través de un juicio político.
La orden de captura también alcanza a otros exfuncionarios implicados en la causa, entre ellos Carlos Carvallo, y se enmarca en la investigación penal por presunta mala conducta y conflicto de intereses luego de que quebrara ueno bank, dejando como saldo un corralito que le quitó los ahorros a sus clientes.
Tras el anuncio de esta resolución, Santiago Peña fue detenido en su casa y permanece allí, bajo la atenta mirada policial.
Qué estableció la orden de detención de Santiago Peña
Los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y Ruth Benítez agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, en el marco de la causa penal N.° 92/2026, caratulada "Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros", se dirigen a usted a fin de solicitar el cumplimiento de la Resolución Fiscal de Detención N.° 7, de fecha 6 de noviembre de 2026, dictada en la presente causa, en la cual SE ORDENA LA DETENCIÓN de las siguientes personas:
1. Santiago Peña Palacios, C.I. N. °1.021.349.
2. Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, C.I. N. 533.175.
Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios, guardar la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, conforme a los términos y fundamentos de la resolución que se adjunta, y que el resultado sea comunicado Anmediatamente a esta Fiscalía. Con relación al Sr. Carlos Carvallo, el mismo deberá guardar detención en las dependencias que la Comandancia determine. Las personas detenidas deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente dentro del plazo Jegal con observancia de sus derechos y garantías.
El escándalo del ueno bank
La profunda crisis que precipitó la caída de Peña se originó tras el sorpresivo colapso financiero del ueno bank. Las investigaciones señalan presuntas irregularidades vinculadas a la inyección de cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia dicha entidad financiera. Aunque el exmandatario había vendido sus acciones en el banco previamente, las sospechas sobre sus vínculos con la institución desataron fuertes protestas sociales y el accionar judicial.
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