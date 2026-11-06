2. Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, C.I. N. 533.175.

Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios, guardar la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, conforme a los términos y fundamentos de la resolución que se adjunta, y que el resultado sea comunicado Anmediatamente a esta Fiscalía. Con relación al Sr. Carlos Carvallo, el mismo deberá guardar detención en las dependencias que la Comandancia determine. Las personas detenidas deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente dentro del plazo Jegal con observancia de sus derechos y garantías.

El escándalo del ueno bank

La profunda crisis que precipitó la caída de Peña se originó tras el sorpresivo colapso financiero del ueno bank. Las investigaciones señalan presuntas irregularidades vinculadas a la inyección de cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia dicha entidad financiera. Aunque el exmandatario había vendido sus acciones en el banco previamente, las sospechas sobre sus vínculos con la institución desataron fuertes protestas sociales y el accionar judicial.